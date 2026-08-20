Asistencia educativa de ANSES: fechas de cobro confirmadas y pautas de inscripción

Además, el beneficio se otorga por cada estudiante que cumpla con las condiciones. Por lo tanto, una familia con más de un hijo alcanzado por el programa puede recibir más de un voucher. El pago también es compatible con otras prestaciones sociales.

Vouchers Educativos 2026: cuáles son los requisitos para cobrar

Para acceder al programa, las familias deben cumplir una serie de condiciones. Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

en el país. Contar con DNI vigente .

. Tener ingresos familiares que no superen el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

. Tener hijos que concurran a instituciones educativas privadas que reciban al menos un 75% de aporte estatal .

. Mantener la condición de alumno regular.

Con un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $357.800 tomado como referencia en la información disponible, el límite de ingresos familiares se ubica en $2.504.600.

Cómo saber si me aprobaron el Voucher Educativo

Las familias pueden consultar el resultado de la solicitud mediante la plataforma oficial del programa, ingresando con su usuario de Mi Argentina. El sistema puede mostrar tres estados: “Aprobada”, “En evaluación” o “Rechazada”. En caso de rechazo por cuestiones académicas, el titular dispone de cinco días corridos para presentar el reclamo correspondiente.

Una de las principales novedades para 2026 está relacionada con las familias que tienen cuotas escolares impagas. La Resolución 505/2026 de la Secretaría de Educación suspendió durante este año el mecanismo que establecía la interrupción del voucher ante la acumulación de dos cuotas impagas y su cancelación cuando se alcanzaban tres mensualidades adeudadas.

Hasta cuándo se pagan los Vouchers Educativos en 2026

El programa continuará con sus pagos hasta diciembre de 2026, siempre que los beneficiarios mantengan los requisitos correspondientes.

Por lo tanto, mientras se espera la confirmación oficial del calendario de agosto, la referencia es que los pagos podrían comenzar durante la tercera semana del mes, con el martes 18 como primera fecha posible según el esquema observado en los meses anteriores.