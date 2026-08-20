Cambió la VTV en CABA: desde cuándo se puede hacer en el taller mecánico del barrio

El fin de la exclusividad para la VTV porteña

La reglamentación de la ley 6.963, recientemente aprobada por la Legislatura, establece una desregulación permanente que transforma a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el primer distrito de todo el país en liberar por completo este servicio. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró: "Oficialmente terminado el monopolio. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para dar este servicio".