Cambió la VTV en CABA: desde cuándo se puede hacer en el taller mecánico del barrio
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires desreguló por completo la VTV. Desde hoy, los talleres mecánicos habilitados podrán brindar el servicio oficial.
El Gobierno porteño confirmó una medida que modifica la inspección vehicular en el distrito. La VTV se convierte en un trámite mucho más accesible y descentralizado, permitiendo que cualquier establecimiento debidamente equipado pueda realizar el control técnico obligatorio a los automovilistas.
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El fin de la exclusividad para la VTV porteña
La reglamentación de la ley 6.963, recientemente aprobada por la Legislatura, establece una desregulación permanente que transforma a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el primer distrito de todo el país en liberar por completo este servicio. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró: "Oficialmente terminado el monopolio. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para dar este servicio".
Esta nueva normativa genera modificaciones sustanciales en el esquema de inspección:
- Apertura total: los controles ya no se efectuarán de forma exclusiva en las tradicionales plantas oficiales concesionadas.
- Nuevos actores: se permite la habilitación directa de talleres mecánicos particulares y de las concesionarias oficiales de las distintas marcas.
- Flexibilización espacial: se simplificaron las exigencias respecto a las superficies mínimas necesarias para poder atender al público de manera legal.
Desde cuándo y cómo pueden inscribirse los talleres para hacer la VTV
El proceso para incorporar nuevos prestadores ya se encuentra formalmente en marcha. Aquellos locales interesados en ofrecer la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria deberán contar con el equipamiento necesario y cumplir con el siguiente cronograma de adhesión:
- Vía correo electrónico: ya se encuentra habilitada la casilla [email protected] para evacuar consultas y realizar el envío de toda la documentación requerida.
- Plataforma digital: a partir del próximo 1° de septiembre, se pondrá a disposición una web simplificada dentro de la página oficial del Gobierno de la Ciudad para agilizar el empadronamiento.
- Cumplimiento técnico: todos los establecimientos deberán ajustarse estrictamente a la normativa técnica y de seguridad vigente.
Las bases de la nueva política del Gobierno de la Ciudad
La modificación en el sistema de verificación vehicular forma parte de una política integral impulsada por la actual gestión para reformar el Estado porteño. Entre los pilares de este plan integral se destacan:
- Simplificación de trámites: eliminación progresiva de regulaciones administrativas innecesarias que demoran a los vecinos.
- Incentivo económico: impulso a las inversiones privadas y fomento para la creación de nuevo empleo local.
- Baja de impuestos: reducción de las cargas fiscales y achicamiento de los altos cargos gerenciales para redireccionar los fondos hacia áreas esenciales, logrando aumentar la cantidad de efectivos policiales y personal médico.
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