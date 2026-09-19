Becas Progresar: se acerca la fecha límite para anotarse a través de Mi Argentina
Becas Progresar: finaliza la segunda convocatoria de 2026. Conocé las fechas de inscripción, requisitos y el tope de ingresos para acceder.
El cronograma de la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 entra en su etapa de cierre. La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, avanza con las últimas fechas previstas para completar las postulaciones correspondientes al ciclo lectivo.
Luego de finalizar el período destinado a estudiantes del nivel obligatorio, todavía continúa abierta la inscripción para quienes estudian carreras terciarias, universitarias y de enfermería. En estos casos, el proceso de pago y liquidación de las becas queda a cargo de ANSES, que administra los desembolsos correspondientes.
La normativa vigente, establecida mediante la Resolución 485/2026, contempla una determinada cantidad de cuotas mensuales y también incentivos vinculados con el rendimiento académico. Para acceder al beneficio, los estudiantes deben cumplir con las condiciones previstas y respetar el tope de ingresos del grupo familiar, uno de los principales requisitos del programa.
Cómo completar el formulario de inscripción obligatoria
Las Becas Progresar cuentan con un calendario de inscripción diferente según la línea educativa. Para esta segunda convocatoria de 2026, las fechas establecidas por el Ministerio de Capital Humano son las siguientes:
- Progresar Obligatorio (primaria y secundaria): el período de inscripción finalizó el 4 de septiembre de 2026. Los estudiantes que sean seleccionados recibirán cuatro cuotas mensuales y podrán acceder a un incentivo adicional por participar en actividades formativas y mantener un buen desempeño escolar.
- Progresar Superior (terciarios y universitarios): los interesados tienen tiempo para completar la inscripción hasta el viernes 11 de septiembre de 2026. Quienes cumplan con los requisitos y sean aprobados recibirán un total de seis cuotas mensuales.
- Progresar Enfermería: la inscripción también estará disponible hasta el 11 de septiembre de 2026. El beneficio alcanza a estudiantes de instituciones públicas y establecimientos privados incluidos en el PRONAFE, siempre que la cuota mensual no supere el monto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Progresar Trabajo: la convocatoria destinada a cursos de capacitación laboral y formación en oficios reconocidos por el INET seguirá abierta hasta el 27 de noviembre de 2026, fecha límite para presentar las solicitudes.
Qué requisitos socioeconómicos y académicos se exigen
Para acceder a las Becas Progresar en las líneas Superior y Enfermería, los estudiantes deben cumplir una serie de condiciones vinculadas con su situación económica, edad y trayectoria educativa. La Secretaría de Educación y ANSES establecen los siguientes requisitos:
- Ingresos del grupo familiar: la suma de los ingresos del estudiante y de las personas con las que convive no debe superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Para esta convocatoria, el tope quedó establecido en $1.151.400.
- Edad para Progresar Superior: quienes comienzan una carrera deben tener entre 17 y 24 años, mientras que para los estudiantes avanzados el límite se extiende hasta los 30 años. No existe un límite etario para personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, personas trans o refugiadas.
- Requisitos de Progresar Enfermería: es necesario estar inscripto en una carrera habilitada oficialmente. En esta línea no se establece un límite de edad para acceder al beneficio.
- Situación académica: el postulante debe ser alumno regular de una institución educativa reconocida oficialmente y no tener materias pendientes del nivel secundario al momento de realizar la inscripción.
Cuándo se dan a conocer los resultados de los postulantes
La inscripción a las Becas Progresar se lleva adelante de forma completamente online, sin necesidad de realizar el trámite de manera presencial. Los estudiantes deben completar la solicitud mediante las plataformas oficiales habilitadas.
- Acceso al sitio oficial: ingresar al portal de Becas Progresar y elegir la línea correspondiente, ya sea Progresar Superior o Progresar Enfermería.
- Ingreso a la cuenta: para comenzar el trámite, es necesario utilizar el CUIL junto con la contraseña asociada a la cuenta de Mi Argentina.
- Completar la solicitud: el formulario está dividido en tres apartados principales. Allí se deben informar los datos personales, responder la encuesta socioeconómica y consignar la información académica vinculada con la institución y la carrera.
- Confirmación y seguimiento: una vez revisada la información, se debe enviar la postulación y conservar el comprobante. El estudiante podrá consultar cómo avanza la evaluación y, posteriormente, la liquidación de ANSES desde la sección «Estado de tu trámite» o mediante la aplicación Mi ANSES.
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