ANSES: montos confirmados para el cobro de una asignación clave en septiembre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Tarjeta Alimentar de ANSES continuará vigente durante septiembre de 2026 para los grupos alcanzados por el programa. El beneficio busca acompañar a las familias en la compra de alimentos y se entrega junto con determinadas asignaciones administradas por el organismo previsional.
Para este mes, los montos se mantendrán sin modificaciones y continuarán dependiendo de la cantidad de hijos que integren cada grupo familiar. A diferencia de otras prestaciones que se actualizan periódicamente de acuerdo con la inflación, la Tarjeta Alimentar no cuenta con un mecanismo automático de aumento vinculado al IPC.
Esto significa que una modificación en los valores requiere una decisión específica del Gobierno. Por este motivo, durante septiembre continuará aplicándose el mismo esquema que se encontraba vigente previamente.
Además, no es necesario realizar una inscripción para recibir la Tarjeta Alimentar. ANSES determina automáticamente quiénes cumplen las condiciones mediante el cruce de información con el Ministerio de Capital Humano.
De cuánto es la Tarjeta Alimentar para un solo hijo en septiembre
Para las familias que forman parte de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo (AUE) con un único hijo registrado de hasta 14 años inclusive, el haber de la Tarjeta Alimentar se establece en $72.250.
Se cobra en la misma fecha asignada por la ANSES para la AUH y se unifica en el saldo bancario de la tarjeta de débito habitual, pudiendo ser utilizado para la compra de alimentos o ser retirado por cajero automático.
Quiénes tienen derecho a cobrar la Tarjeta Alimentar sin trámite
La Tarjeta Alimentar no requiere ningún tipo de inscripción previa, gestores ni intermediarios. El cruce de datos entre el Ministerio de Capital Humano y la ANSES determina su cobro automático para los siguientes sectores:
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Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.
Personas gestantes a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).
Titulares de la AUH por personas con discapacidad, sin límite de edad.
Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más.
En qué fechas de septiembre se acredita la Tarjeta Alimentar
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DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre
DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre
DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre
DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre
DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre
DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre
DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre
DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre
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