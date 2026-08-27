Billeteras virtuales: cómo evitar el débito automático de tus préstamos
El BCRA implementó un nuevo sistema de débito automático para préstamos, pero los usuarios de billeteras virtuales pueden evitar descuentos no deseados.
El Banco Central desarrolló recientemente el sistema de cobro con transferencia, una herramienta que funciona como un débito automático para cancelar créditos. Ante este inminente mecanismo, muchos usuarios buscan alternativas para proteger sus ingresos y evitar que las billeteras virtuales debiten un préstamo sin su consentimiento previo.
Cómo funciona el nuevo débito en la billetera virtual
Esta herramienta permite extraer el dinero mensual necesario desde una cuenta bancaria (CBU) o una virtual (CVU) para abonar las cuotas correspondientes. Sin embargo, la activación de esta versión recurrente, que reemplaza al antiguo Debin, requiere el cumplimiento de ciertas pautas de autorización:
- El usuario debe aceptar los términos tras simular el préstamo en la aplicación o home banking.
- Al momento de confirmar, el cliente tiene que loguearse con los datos de la entidad en donde se le acreditarán los fondos.
- La acción clave para evitarlo: Simplemente, no se deben aceptar estos términos ni loguearse si el deseo es no adherir a este sistema de cobro directo.
Qué saldos están a salvo del sistema del BCRA
Si la herramienta llegara a activarse, existe otra forma operativa de evitar el descuento: mover el dinero a alternativas de inversión que el sistema de cobro con transferencia no puede alcanzar.
- Cuentas remuneradas e inversiones: Estos fondos están protegidos porque no se depositan en una CVU convencional, sino que permanecen en cuentas comitentes vinculadas a bancos espónsor o sociedades de bolsa (ALyC).
- Dólar MEP: Los dólares adquiridos mediante esta vía financiera en las aplicaciones también están excluidos de la normativa operativa.
- Criptomonedas: Las divisas digitales están a salvo del débito automático, dado que se alojan en direcciones cripto abiertas por los proveedores y no en una CVU.
Estrategias adicionales frente al préstamo
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El marco normativo ideado por el Banco Central establece limitaciones muy precisas para proteger al cliente en caso de no contar con los fondos disponibles en la cuenta principal vinculada:
- El sistema solo avisará e intentará ejecutar el cobro tres veces al mes.
- Cada intento de cobro debe realizarse obligatoriamente con un margen de 48 horas de diferencia entre sí.
- No hay posibilidades de que el mecanismo efectúe un "barrido" automático por otras cuentas virtuales o bancarias a nombre del titular.
- El prestamista no podrá cobrar una cuota de forma retroactiva si ocurre un atraso, debiendo acordar un medio de pago alternativo.
- La normativa exige que todas las cuotas sean iguales, por lo que un pago impago no puede sumar punitorios en el siguiente cobro automático.
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