Bono de $120.000 y aumento de 5%: a quiénes les corresponde

Cómo se compone el bono extraordinario

Respecto a las sumas no remunerativas, el gremio y las cámaras acordaron prorrogar la incorporación de los montos previos de $40.000 y $60.000, sumando a esto una nueva inyección fija y mensual de $20.000. De esta forma, los empleados percibirán un total de $120.000 adicionales entre abril y junio. Estas cifras se incorporarán finalmente a los sueldos básicos a partir de julio de 2026.