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Bono de $120.000 y aumento de 5%: a quiénes les corresponde

Economía

La Federación Argentina de Empleados de Comercio acordó un nuevo incremento salarial trimestral del 5% y el pago de un bono no remunerativo.

Bono de $120.000 y aumento de 5%: a quiénes les corresponde

Bono de $120.000 y aumento de 5%: a quiénes les corresponde

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró un nuevo acuerdo paritario clave con las cámaras empresarias. Este entendimiento, rubricado por el gremialista Armando Cavalieri, establece un incremento salarial y el cobro de un bono extraordinario de 120.000 pesos para los trabajadores mercantiles del país.

empleado de comercio
Los empleados de comercio tienen un aumento con bono

Los empleados de comercio tienen un aumento con bono

Los detalles del aumento escalonado

El reciente entendimiento paritario establece un incremento remunerativo del 5% que impactará directamente sobre los salarios básicos vigentes a marzo de 2026. Este porcentaje se abonará de manera escalonada en tres tramos: se aplicará un 2% a partir de abril, continuará con un 1,5% en mayo y finalizará con otro 1,5% en junio.

Cómo se compone el bono extraordinario

Respecto a las sumas no remunerativas, el gremio y las cámaras acordaron prorrogar la incorporación de los montos previos de $40.000 y $60.000, sumando a esto una nueva inyección fija y mensual de $20.000. De esta forma, los empleados percibirán un total de $120.000 adicionales entre abril y junio. Estas cifras se incorporarán finalmente a los sueldos básicos a partir de julio de 2026.

Monitoreo constante y aportes a OSECAC

Con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario, el convenio estipula una cláusula específica de revisión para el mes de junio, donde las partes podrán volver a sentarse a analizar los números. Además, se fijó que la contribución solidaria destinada a la obra social OSECAC pasará de $8.500 a $28.000 mensuales por cada trabajador.

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¿Cuánto cobra un empleado de comercio en abril de 2026?

A continuación, se detalla la escala salarial completa para cada categoría del sector, incluyendo el sueldo básico, el incremento no remunerativo y la recomposición adicional correspondiente al mes de abril:

  • Maestranza A: Básico $1.078.911 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Maestranza B: Básico $1.082.029 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Maestranza C: Básico $1.092.951 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Administrativo A: Básico $1.090.613 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Administrativo B: Básico $1.095.297 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Administrativo C: Básico $1.099.977 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Administrativo D: Básico $1.114.022 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Administrativo E: Básico $1.125.724 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Administrativo F: Básico $1.142.889 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Cajeros A: Básico $1.094.513 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Cajeros B: Básico $1.099.977 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Cajeros C: Básico $1.107.000 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Personal Auxiliar A: Básico $1.094.513 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Personal Auxiliar B: Básico $1.102.315 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Personal Auxiliar C: Básico $1.128.065 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Auxiliar especializado A: Básico $1.103.879 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Auxiliar especializado B: Básico $1.117.922 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Vendedores A: Básico $1.094.513 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Vendedores B: Básico $1.117.925 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Vendedores C: Básico $1.125.724 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

  • Vendedores D: Básico $1.142.889 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000

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