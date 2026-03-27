Bono de $120.000 y aumento de 5%: a quiénes les corresponde
La Federación Argentina de Empleados de Comercio acordó un nuevo incremento salarial trimestral del 5% y el pago de un bono no remunerativo.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró un nuevo acuerdo paritario clave con las cámaras empresarias. Este entendimiento, rubricado por el gremialista Armando Cavalieri, establece un incremento salarial y el cobro de un bono extraordinario de 120.000 pesos para los trabajadores mercantiles del país.
Los detalles del aumento escalonado
El reciente entendimiento paritario establece un incremento remunerativo del 5% que impactará directamente sobre los salarios básicos vigentes a marzo de 2026. Este porcentaje se abonará de manera escalonada en tres tramos: se aplicará un 2% a partir de abril, continuará con un 1,5% en mayo y finalizará con otro 1,5% en junio.
Cómo se compone el bono extraordinario
Respecto a las sumas no remunerativas, el gremio y las cámaras acordaron prorrogar la incorporación de los montos previos de $40.000 y $60.000, sumando a esto una nueva inyección fija y mensual de $20.000. De esta forma, los empleados percibirán un total de $120.000 adicionales entre abril y junio. Estas cifras se incorporarán finalmente a los sueldos básicos a partir de julio de 2026.
Monitoreo constante y aportes a OSECAC
Con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario, el convenio estipula una cláusula específica de revisión para el mes de junio, donde las partes podrán volver a sentarse a analizar los números. Además, se fijó que la contribución solidaria destinada a la obra social OSECAC pasará de $8.500 a $28.000 mensuales por cada trabajador.
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¿Cuánto cobra un empleado de comercio en abril de 2026?
A continuación, se detalla la escala salarial completa para cada categoría del sector, incluyendo el sueldo básico, el incremento no remunerativo y la recomposición adicional correspondiente al mes de abril:
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Maestranza A: Básico $1.078.911 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Maestranza B: Básico $1.082.029 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Maestranza C: Básico $1.092.951 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Administrativo A: Básico $1.090.613 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Administrativo B: Básico $1.095.297 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Administrativo C: Básico $1.099.977 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Administrativo D: Básico $1.114.022 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Administrativo E: Básico $1.125.724 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Administrativo F: Básico $1.142.889 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Cajeros A: Básico $1.094.513 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Cajeros B: Básico $1.099.977 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Cajeros C: Básico $1.107.000 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Personal Auxiliar A: Básico $1.094.513 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Personal Auxiliar B: Básico $1.102.315 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Personal Auxiliar C: Básico $1.128.065 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Auxiliar especializado A: Básico $1.103.879 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Auxiliar especializado B: Básico $1.117.922 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Vendedores A: Básico $1.094.513 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Vendedores B: Básico $1.117.925 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Vendedores C: Básico $1.125.724 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
Vendedores D: Básico $1.142.889 | Incremento $100.000 | Recomposición $20.000
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