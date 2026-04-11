Bonos ANSES: quiénes podrán acceder a un extra de $500.000 en abril
Este incremento corresponde a la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es mitigar los efectos de la inflación. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos montos de las asignaciones sociales para abril. Este ajuste del 2,9%, establecido según la Ley de Movilidad Jubilatoria, impacta de forma directa en las prestaciones que otorga el organismo.
Este aumento se aplicará a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a otras prestaciones familiares. Al mismo tiempo, la Tarjeta Alimentar continuará con los mismos montos establecidos desde 2024, lo que facilita a las familias planificar sus gastos durante abril.
Qué familias cobrarán $518.226 con AUH y Tarjeta Alimentar
Para el cuarto mes del año, el importe total de la AUH por hijo será de $136.666. El pago mensual que se entrega directamente asciende a $109.332,80, dado que la ANSES retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH, un requisito que certifica los controles médicos y educativos de los niños.
Otras asignaciones familiares también se ajustan con el mismo porcentaje. En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, el monto puede llegar a $222.510,62, según los ingresos del grupo familiar. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar no evidencia aumentos desde el 2024:
- $52.250 para un hijo
- $81.936 para dos hijos
- $108.062 para tres o más hijos
En una familia con tres hijos que recibe la AUH, cada niño genera un pago mensual directo de $109.332,80. Sumando los tres hijos, el total asciende a $327.998,40, sin considerar el 20% que ANSES retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.
Si además reciben la Tarjeta Alimentar, que para tres hijos o más es de $108.062, el ingreso mensual total de la familia alcanza los $436.060,40.
En el caso de una familia donde uno de los hijos tiene discapacidad, el niño con discapacidad puede percibir hasta $222.510,62. Los otros dos hijos con AUH aportan $218.665,60 en conjunto, y sumando la Tarjeta Alimentar de $108.062, los ingresos mensuales de la familia pueden superar los $549.000, dependiendo de los ingresos del grupo familiar.
Calendario de pagos ANSES abril 2026
El pago de cada prestación varía según la terminación del DNI. Este es el cronograma informado por la ANSES:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones: del 14 de abril al 12 de mayo
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