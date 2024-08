El crudo relato de un taxista por C5N: "No me levantan la mano ni para pegarme un sopapo"

Frente a esta situación, un taxista expresó su enojo y frustración por las constantes subas y criticó fuertemente al gobierno: “Con esta gente no es nada nuevo. Si fuera una serie, se titularía ‘Subnormales’".

taxista

El taxista, que tiene 69 años y es propietario del auto con el que trabaja, consideró que, pese a que la ficha aumentó un 50% y tendrá otra suba en noviembre, “el taxi sigue siendo el precio más barato para viajar, inclusive más que las aplicaciones”.

Sin embargo, sufre la baja de la clientela desde mediados de mes: “Entre el día 15 y el 20 del mes empezamos a flaquear. Un poco en chiste, un poco en serio, no me levantan la mano en la calle ni para pegarme un sopapo”.

El taxista contó que trabaja "por necesidad" debido a que está "cobrando el mínimo de jubilación": "Fui corredor de comercio durante treinta y pico de años, en todo ese tiempo una sola fábrica de empresarios argentinos me aportó ocho años. Hubo mucho monotributo”, contó en C5N.

A modo de ejemplo de las subas, mencionó: “Tuve que ir a hacer arreglar el alternador porque me iba a romper la batería y el funcionamiento. Ahora pregunto cuánto me va a salir, antes no preguntaba y se lo dejaba. Me dijo ‘cera de 120 mil pesos’, me lo arreglaban en el día. Me explicó que tenía cerca de 100 mil pesosde mano de obra. Yo, como mucho en doce horas de trabajo gano llevo 70 mil pesos”.

En tanto, explicó que los taxistas que alquilan el auto “no pueden salir a trabajar por menos de 90 mil pesos, porque estaban pagando, hasta antes de este aumento, entre 44 mil pesos y 50 mil pesos. Con un 50% de aumento se irá a 60 mil pesos”.