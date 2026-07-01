Andy Muschietti develó el misterio: ¿hay guiños a Independiente y a Messi en la nueva película de los Minions?
En charla exclusiva con Mariano Ojeda para C5N, el reconocido cineasta dio detalles de su debut en el doblaje de "Minions y Monstruos".
La fiebre por las simpáticas criaturas amarillas regresa a las salas de cine esta semana con el esperado estreno de Minions y Monstruos.,que contará con presencia bien argentina para la versión en castellano: la voz del director argentino Andy Muschietti.
Para el público local, el film tendrá un atractivo sumamente especial. El periodista especializado en espectáculos, Mariano Ojeda, reveló en la pantalla de C5N que la producción de Hollywood cuenta con una fuerte impronta nacional gracias a la participación del afamado cineasta.
El prestigioso director argentino, consagrado en la industria norteamericana por éxitos de taquilla como "It" y "Flash", aceptó el desafío de pararse del otro lado del micrófono y ponerle el cuerpo a la versión doblada al castellano rioplatense para el personaje del "director".
Según adelantó Ojeda, Muschietti logró imprimirle una marcada e inconfundible "argentinidad" a su rol en el estudio de grabación.
Entre los límites del doblaje y la pasión por Independiente en "Minios"
En un mano a mano exclusivo con el cronista de C5N, el propio Muschietti reflexionó sobre este nuevo rol y los límites creativos que tuvo a diferencia de sus habituales largometrajes, donde suele colar guiños futboleros de su amado Club Atlético Independiente.
“No tuve tanta libertad como para poner una referencia a Independiente. En las películas que hago como director, ahí puedo colar un montón de cosas. En este caso me tuve que ceñir a lo que estaba escrito y tomarme licencias, pero no tantas”, reveló el realizador entre risas.
A pesar de las restricciones propias de una megafranquicia internacional, el cineasta destacó la satisfacción de haber sido convocado. “No soy ni actor ni actor de doblaje, pero la idea de que quieran a un director para hacer el papel me parecía interesante. Hay muchos matices que solo los sabés si sos argentino”, explicó sobre los modismos locales que logró inyectarle a los diálogos.
Las referencias a Independiente han sido una constante en las películas de Andy Muschietti en Hollywood, como los mencionados casos de "It" y "Flash".
Alerta de spoiler: el guiño a Lionel Messi y el Mundial 2026
Tras repasar la entrevista, Mariano Ojeda dejó un dato clave para que los espectadores locales estén muy atentos cuando las luces de las salas comerciales del país se apaguen este fin de semana.
El periodista entusiasmó a la audiencia al adelantar que la versión final de la película esconde una sorpresa de corte futbolero muy emocionante: “Para los que vayan a ver la película, hay una referencia a Lionel Messi y al Mundial, pero eso no vamos a spoilearlo”, cerró el columnista, dejando flotando el misterio de una de las cábalas que promete desatar sonrisas en los cines argentinos.
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