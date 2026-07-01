Andy Muschietti develó el misterio: ¿hay guiños a Independiente y a Messi en la nueva película de los Minions?

“No tuve tanta libertad como para poner una referencia a Independiente. En las películas que hago como director, ahí puedo colar un montón de cosas. En este caso me tuve que ceñir a lo que estaba escrito y tomarme licencias, pero no tantas”, reveló el realizador entre risas.

A pesar de las restricciones propias de una megafranquicia internacional, el cineasta destacó la satisfacción de haber sido convocado. “No soy ni actor ni actor de doblaje, pero la idea de que quieran a un director para hacer el papel me parecía interesante. Hay muchos matices que solo los sabés si sos argentino”, explicó sobre los modismos locales que logró inyectarle a los diálogos.

Las referencias a Independiente han sido una constante en las películas de Andy Muschietti en Hollywood, como los mencionados casos de "It" y "Flash".

Referencia a Independiente en "Flash" de Andy Muschietti.

Alerta de spoiler: el guiño a Lionel Messi y el Mundial 2026

Tras repasar la entrevista, Mariano Ojeda dejó un dato clave para que los espectadores locales estén muy atentos cuando las luces de las salas comerciales del país se apaguen este fin de semana.

El periodista entusiasmó a la audiencia al adelantar que la versión final de la película esconde una sorpresa de corte futbolero muy emocionante: “Para los que vayan a ver la película, hay una referencia a Lionel Messi y al Mundial, pero eso no vamos a spoilearlo”, cerró el columnista, dejando flotando el misterio de una de las cábalas que promete desatar sonrisas en los cines argentinos.