C5N, líder absoluto de la tarde y el prime time: los programas que se adueñaron del rating en junio

C5N, líder absoluto de la tarde y el prime time.

El éxito del prime time continuó en tándem inmediato: el segmento Periodistas, que se emite inmediatamente al término del programa de Sylvestre, heredó la audiencia y mantuvo la punta.

El envío nocturno retuvo el liderazgo de su horario al promediar un 2,18% de rating a lo largo de todo el mes, ratificando la vigencia del formato de debate periodístico clásico.

La tarde es de "El Diario", por C5N

El fenómeno de C5N no se limitó únicamente a la franja nocturna. En el estratégico regreso a casa, El Diario se coronó como el programa líder en rating de la tarde de junio en el cable de noticias.

El ciclo que va de 18:00 a 20:00 hs, bajo la conducción de la dupla integrada por Daniela Ballester y Julián Guarino, cerró el mes en lo más alto de su franja horaria.

Con una marca de 2,13 puntos de rating promedio, el magazine de actualidad y política se mantiene inamovible al frente de la pantalla chica, configurando el combo perfecto para un canal que aspira a mantener su hegemonía durante la segunda mitad del año.