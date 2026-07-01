C5N, líder absoluto de la tarde y el prime time: los programas que se adueñaron del rating en junio
El regreso de la actualidad política al centro de la escena impulsó las marcas de El Diario, Minuto Uno y Periodistas. Los números de la victoria.
La batalla por el encendido en los canales de noticias de la TV por cable no da tregua, pero el mes de junio de 2026 dejó un claro ganador en los segmentos de mayor impacto político y social. C5N logró afianzar su liderazgo en el rating una vez más, adueñándose de las tardes y noches del sexto mes del año.
El canal de noticias logró consolidar una serie de programas clave que no solo se convirtieron en lo más visto de la señal, sino que además lograron imponerse con comodidad frente a sus competidores directos del cable.
El regreso de debates profundos sobre la economía, el plano judicial y el pulso de la calle devolvieron el protagonismo a los ciclos tradicionales de la pantalla, que cerraron el promedio mensual con cifras muy sólidas.
Gustavo Sylvestre en la cima del rating y el fenómeno del prime time
El gran motor de la audiencia nocturna del canal volvió a ser Minuto Uno. El ciclo político conducido por Gustavo "Gato" Sylvestre se consagró formalmente como el programa más visto de todo C5N durante el mes de junio.
Con un promedio general de 2,36% de rating, el clásico de las noches de la señal no solo blindó su propio piso de televidentes, sino que se consolidó de manera indiscutida como el líder absoluto de su franja horaria, estirando la ventaja con las propuestas de las señales competidoras.
El éxito del prime time continuó en tándem inmediato: el segmento Periodistas, que se emite inmediatamente al término del programa de Sylvestre, heredó la audiencia y mantuvo la punta.
El envío nocturno retuvo el liderazgo de su horario al promediar un 2,18% de rating a lo largo de todo el mes, ratificando la vigencia del formato de debate periodístico clásico.
La tarde es de "El Diario", por C5N
El fenómeno de C5N no se limitó únicamente a la franja nocturna. En el estratégico regreso a casa, El Diario se coronó como el programa líder en rating de la tarde de junio en el cable de noticias.
El ciclo que va de 18:00 a 20:00 hs, bajo la conducción de la dupla integrada por Daniela Ballester y Julián Guarino, cerró el mes en lo más alto de su franja horaria.
Con una marca de 2,13 puntos de rating promedio, el magazine de actualidad y política se mantiene inamovible al frente de la pantalla chica, configurando el combo perfecto para un canal que aspira a mantener su hegemonía durante la segunda mitad del año.
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