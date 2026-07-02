Axel Kicillof con Gustavo Sylvestre: la gestión libertaria "está en una embestida contra la provincia de Buenos Aires"

"Estamos en una situación muy complicada y eso le empieza a pasar factura al Gobierno y se empieza a ver en las encuestas, sumado a la sucesión de escándalos de corrupción que hemos visto en estos días... Todo es demencial", subrayó. Lo que vemos es que no para esta calamidad económica", añadió.

En ese sentido, afirmó que "desde que llegó Milei han cerrado 40 empresas por día más o menos, y se han perdido más o menos 400 puestos de trabajo formales por día; si uno toma los informales también, ya son medio millón, así que estamos en una situación muy complicada".

Para el mandatario provincial, "hoy todo contradice a Milei, aún y especialmente los presidentes y los países que él admira: todos están viendo cómo sostienen el trabajo local, cómo sostienen la producción local, cómo disputan la soberanía", aseveró, al tiempo que fustigó la política exterior de la Casa Rosada por considerarla un "seguidismo y subordinación al interés de Estados Unidos".

Con respecto a las elecciones presidenciales del año próximo, Kicillof señaló: "Dije que este no era un año de candidaturas ni de campaña, que es prematuro, pero que hay que construir", enfatizando en que "hay que armar, hay que recorrer, hay que escuchar, hay que contener" a la población castigada por el ajuste libertario.

"Tenemos que hacer ese esfuerzo con generosidad, con comprensión histórica de lo que está en juego... La gravedad de lo que está ocurriendo con nuestro patrimonio nacional amerita que hagamos todos el esfuerzo", concluyó.

Axel Kicillof en Ituzaingó

En las horas previas de este mismo jueves, Axel Kicillof había encabezado una ronda de negocios destinada a empresarios de diversos sectores, donde sostuvo que "desde que asumió Milei todos los sectores viven una catástrofe de magnitud histórica".

Durante el evento que se realizó en la localidad bonaerense de Ituzaingó y reunió a firmas industriales del agro, sectores comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados a la producción, el gobernador afirmó que durante la gestión del libertario “se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formal, cerraron 26.000 empresas y se multiplicó la cantidad de familias endeudadas”.

En ese marco, dijo que "las rondas de negocios son parte de una batería de políticas públicas que, en esta situación tan compleja para la actividad, profundizamos al máximo para acompañar al sector productivo e industrial bonaerense”.

“En la Provincia reivindicamos el rol de un Estado que construye vínculos estratégicos con el sector privado para potenciar, ayudar y apuntalar el esfuerzo de cada empresario pyme”, concluyó Kicillof.