La VTV cambia en CABA: dónde se podrá hacer y qué pasa con los precios de la revisión

Para ingresar al sistema deberán demostrar que cuentan con infraestructura, equipamiento y condiciones técnicas adecuadas para realizar las inspecciones. También tendrán que disponer de un director técnico responsable que sea un profesional matriculado.

A su vez, los establecimientos estarán obligados a mantener un registro digital de las verificaciones realizadas. La inscripción deberá completarse mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), acompañada por una declaración jurada y la documentación requerida.

La autoridad porteña tendrá un plazo de 30 días corridos para analizar cada solicitud. En caso de encontrar errores u omisiones podrá solicitar su corrección. Si durante ese período no existen observaciones ni una resolución expresa, el establecimiento podrá quedar inscripto automáticamente.

Esto no implica que deje de estar sujeto a controles. Los nuevos prestadores podrán recibir auditorías posteriores para comprobar que continúan cumpliendo las condiciones necesarias para realizar las inspecciones.

Para los conductores, la principal consecuencia será contar progresivamente con más lugares disponibles para hacer la VTV en CABA.

Precio de la VTV en CABA

El precio constituye uno de los cambios más importantes del nuevo sistema. Con la apertura, cada establecimiento habilitado podrá definir libremente cuánto cobra por realizar la revisión.

La intención del nuevo esquema es que la incorporación de más prestadores genere competencia y aumente las alternativas disponibles para los automovilistas.

Antes de la implementación completa de este sistema, la tarifa informada era de $96.968 para los autos particulares y $36.459 para las motos. Sin embargo, esos montos corresponden al esquema anterior y no deben interpretarse como un precio único que deberán respetar los nuevos establecimientos.

El valor cobrado por el prestador deberá incluir la documentación correspondiente al procedimiento, entre ella la oblea identificatoria y el certificado de aprobación.

Por eso, a medida que se incorporen talleres, concesionarias e importadores, los conductores podrán encontrarse con diferentes valores dependiendo del establecimiento elegido.

Qué se revisa en la VTV

La incorporación de prestadores privados y la modificación de las tarifas no cambian las exigencias técnicas que deben superar los vehículos.

Durante la VTV se controlan componentes directamente relacionados con la seguridad y con las condiciones necesarias para circular. Entre ellos se encuentran los frenos, las luces, la dirección, la suspensión y los neumáticos.

También se revisan las emisiones contaminantes, los niveles de ruido y diferentes elementos estructurales del vehículo.

Cada establecimiento deberá registrar digitalmente el resultado de la inspección. Una vez terminado el procedimiento, el conductor recibirá la constancia correspondiente y, si el vehículo supera el control, la oblea que acredita la aprobación.

La revisión puede arrojar tres resultados: apto, condicional o rechazado. Un vehículo apto puede circular hasta el vencimiento de la verificación. Si se detectan desperfectos leves, puede quedar en condición de realizar una nueva inspección después de solucionar las observaciones.

Cuando se encuentran fallas graves, en cambio, el vehículo queda rechazado y no está habilitado para circular hasta que se solucionen los problemas detectados.

Nuevos plazos para los vehículos 0 km

La reforma también modifica cuándo deben realizar su primera VTV los vehículos particulares nuevos. Los autos 0 km deberán hacer la primera revisión a los cinco años desde su patentamiento, en lugar de los cuatro años contemplados anteriormente.

Después de esa primera inspección, la VTV tendrá una vigencia de 24 meses hasta que el vehículo alcance los 10 años de antigüedad.

Una vez superados los diez años, la revisión volverá a realizarse de manera anual.

Los cambios, de esta manera, abarcan tanto los lugares disponibles y las tarifas como los períodos de vigencia. Sin embargo, la implementación será progresiva: los talleres y concesionarias deberán obtener primero su habilitación antes de comenzar a realizar la VTV, mientras las plantas que ya prestan el servicio continuarán funcionando durante la transición.