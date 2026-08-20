Vencimientos de la VTV: quiénes deben realizar el control para evitar multas altas

Febrero : vehículos con patentes terminadas en 2.

: vehículos con patentes terminadas en 2. Marzo : vehículos con patentes terminadas en 3.

: vehículos con patentes terminadas en 3. Abril : vehículos con patentes terminadas en 4.

: vehículos con patentes terminadas en 4. Mayo : vehículos con patentes terminadas en 5.

: vehículos con patentes terminadas en 5. Junio : vehículos con patentes terminadas en 6.

: vehículos con patentes terminadas en 6. Julio : vehículos con patentes terminadas en 7.

: vehículos con patentes terminadas en 7. Agosto : vehículos con patentes terminadas en 8.

: vehículos con patentes terminadas en 8. Septiembre : vehículos con patentes terminadas en 9.

: vehículos con patentes terminadas en 9. Octubre : vehículos con patentes terminadas en 0.

: vehículos con patentes terminadas en 0. Noviembre: vehículos con patentes terminadas en 1.

De cuánto es la multa por circular con la VTV vencida

En CABA, las multas por no contar con la VTV o circular con la verificación vencida se calculan en Unidades Fijas. Los valores para agosto ubican la sanción entre aproximadamente $99.499 y $379.996, según la gravedad de la infracción. En territorio bonaerense, en cambio, la sanción es mucho más alta. Circular sin haber realizado la revisión técnica puede ser sancionado con una multa de 300 a 1.000 Unidades Fijas.

Para el bimestre julio-agosto 2026, el valor de la Unidad Fija bonaerense es de $2.271. De esta manera, el piso de 300 UF equivale a $681.300, mientras que el máximo de 1.000 UF alcanza los $2.271.000. Entonces, un conductor bonaerense que circule sin VTV vigente no debe tomar como referencia el límite de $380.000 correspondiente a CABA. La diferencia es sustancial.

Requisitos y documentación obligatoria para la inspección

Para hacer la VTV en Provincia de Buenos Aires es necesario ir con DNI, cédula verde del vehículo y licencia de conducir vigente. La documentación debe estar actualizada y coincidir con los datos cargados al solicitar el turno. La Provincia también acepta el DNI y la cédula en formato digital a través de Mi Argentina, ya que tienen validez legal.

Además, no es obligatorio que quien lleve el vehículo sea el titular: puede presentarse otra persona siempre que tenga la documentación requerida y su documento de identidad.

En el caso de la primera verificación pueden existir requisitos adicionales vinculados con la documentación del vehículo. La plataforma oficial permite consultar qué corresponde presentar antes de ir. El turno se solicita desde el mismo portal oficial de VTV.