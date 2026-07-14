Canasta básica: una familia tipo necesitó $1.531.473 en junio para no ser pobre

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $689.853 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Un hogar de tres personas requirió un ingreso de $549.203 .

Una familia de cinco integrantes precisó alcanzar los $725.573 .

El valor estipulado para un adulto equivalente fue de $223.253.

Las variaciones porcentuales del Indec en 2026

El reporte oficial detalló también la evolución de los aumentos a lo largo del año. Durante junio de 2026, la variación mensual de la CBT fue del 2,2%, mientras que el incremento de la CBA respecto al mes anterior fue del 1,3%.