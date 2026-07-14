Canasta básica: una familia tipo necesitó $1.531.473 en junio para no ser pobre
El informe del Indec reveló los datos de la Canasta Básica de junio. Una familia tipo necesitó más de un millón y medio de pesos para no ser pobre.
La Canasta Básica Total (CBT) aumentó en el sexto mes del año y evidenció el ritmo de la inflación. Según el reciente informe publicado por el Indec, el costo para una familia tipo de cuatro integrantes cruzó una nueva barrera económica al ubicarse en $1.531.473.
Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en junio
Para no caer por debajo de la línea de pobreza, los diferentes tipos de hogares del Gran Buenos Aires requirieron los siguientes ingresos mensuales:
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Hogar de 4 integrantes: Compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó $1.531.473 durante junio de 2026.
Hogar de 3 integrantes: Constituido por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, precisó $1.219.231.
Hogar de 5 integrantes: Conformado por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años, requirió $1.610.772.
Adulto equivalente: La línea de pobreza para un solo adulto se fijó en $495.622.
Los números de la Canasta Básica Alimentaria y la indigencia
Por otro lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), encargada de definir el umbral de la indigencia, también registró incrementos sostenidos para los distintos grupos familiares:
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Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $689.853 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.
Un hogar de tres personas requirió un ingreso de $549.203.
Una familia de cinco integrantes precisó alcanzar los $725.573.
El valor estipulado para un adulto equivalente fue de $223.253.
Las variaciones porcentuales del Indec en 2026
El reporte oficial detalló también la evolución de los aumentos a lo largo del año. Durante junio de 2026, la variación mensual de la CBT fue del 2,2%, mientras que el incremento de la CBA respecto al mes anterior fue del 1,3%.
Al analizar el acumulado del año en curso, ambas canastas registraron una suba del 17,0%. Finalmente, la variación interanual alcanzó el 36,3% para la canasta alimentaria y el 35,7% para la canasta total.
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