Tras mandar a abrigarse, ahora el nuevo vocero acusó a las familias de endeudarse por "no saber manejarse"
El vocero presidencial ensayó una lógica perversa en la que el poco consumo que hay endeudó al público no por necesidad sino porque volvieron los créditos.
Cada vez que el vocero Adrián Ravier habla en conferencia de prensa representa al discurso del Gobierno de Javier Milei, incluso cuando aseguró que las familias argentinas se endeudaron por "no saber manejar sus propios ingresos" a la hora de calcular cuánto pueden cargar en sus tarjetas de crédito o pedir de préstamo a los bancos.
Al final de la conferencia de prensa de este martes en Casa Rosada Ravier contestó cómo explica el Gobierno el alto nivel de morosidad actual, con más de 6 millones de personas endeudadas con saldos impagables en créditos personales, en su mayoría por consumo.
Ravier encaró la respuesta diciendo que "es un tema público que se está estudiando, y demás (sic)", pero en seguida desvió la responsabilidad hacia el sector de los bancos y del público, sobre todo en materia de consumo a pesar de que existe una crisis que a su vez paralizó a la industria nacional y otros rubros.
"Yo creo que cuando una economía recupera el crédito es normal que aparezca de nuevo la morosidad. Si miramos para atrás, en cualquier comparativa en años anteriores al gobierno de Milei con los niveles de inflación que teníamos no había crédito, y eso tiene muchas consecuencias. Primero, por supuesto, no va a haber morosidad si no hay crédito", señaló.
"Esta Argentina que recupera el crédito inicia un proceso de reaprendizaje, de información, de antecedentes crediticios, al que nos tenemos que adaptar, tanto el banco como las personas. Primero el banco, de ver a quién le otorga el crédito", convino el vocero de Javier Milei, quien aseguró que "en este momento el banco a todas esas personas que entraron en morosidad las están tratando de refinanciar con tasas bajas, con plazos largos para recuperar el capital que invirtieron".
"Pero por otro lado también para las personas, de saber hasta dónde pueden tomar crédito. Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite. Al otro mes se encuentra muy apretado", siguió el funcionario sucesor de Manuel Adorni.
"Los individuos que antes no podíamos acceder a préstamos personales, a préstamos hipotecarios, a préstamos prendarios y demás, ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permiten acceder a un crédito, hasta qué cuota puedo pagar, y demás", sentenció.
"A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones. Entonces, es un proceso de aprendizaje que después de tanto tiempo de falta de crédito creo que tenemos que pasar", adujo Ravier, separándose así del vulgo que se vio obligado a poner en cuotas la compra de alimentos.
"Por supuesto que preocupa, pero hay cantidad de iniciativas de parte de los bancos de refinanciar, y creo que con el correr del tiempo y con la baja de las tasas de interés, que ya está ocurriendo, esto se va a ir facilitando y van a seguir apareciendo líneas de crédito al mismo tiempo que van a ser más baratas, al mismo tiempo que se va a ir refinanciando, y este proceso va a contribuir también al crecimiento económico que estamos buscando", sentenció.
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