Tras mandar a abrigarse, ahora el nuevo vocero acusó a las familias de endeudarse por "no saber manejarse"

"Pero por otro lado también para las personas, de saber hasta dónde pueden tomar crédito. Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite. Al otro mes se encuentra muy apretado", siguió el funcionario sucesor de Manuel Adorni.

"Los individuos que antes no podíamos acceder a préstamos personales, a préstamos hipotecarios, a préstamos prendarios y demás, ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permiten acceder a un crédito, hasta qué cuota puedo pagar, y demás", sentenció.

"A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones. Entonces, es un proceso de aprendizaje que después de tanto tiempo de falta de crédito creo que tenemos que pasar", adujo Ravier, separándose así del vulgo que se vio obligado a poner en cuotas la compra de alimentos.

"Por supuesto que preocupa, pero hay cantidad de iniciativas de parte de los bancos de refinanciar, y creo que con el correr del tiempo y con la baja de las tasas de interés, que ya está ocurriendo, esto se va a ir facilitando y van a seguir apareciendo líneas de crédito al mismo tiempo que van a ser más baratas, al mismo tiempo que se va a ir refinanciando, y este proceso va a contribuir también al crecimiento económico que estamos buscando", sentenció.