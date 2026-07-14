La inflación de junio perforó el piso del 2%
El INDEC informó la variación correspondiente al sexto mes del año. Los rubros que más y menos presionaron sobre el índice general.
La inflación de junio fue de 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en doce meses y marcó una nueva desaceleración en la dinámica de la suba del costo de vida.
Además, el INDEC informó este martes que un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza, mientras que los precios subieron un 16,8% en los primeros seis meses del año.
Por primera vez en el mandato de Javier Milei el IPC, que se utiliza para medir la inflación minorista, quedó por debajo del 2%. Sin embargo, algunos rubros críticos del consumo quedaron muy por encima de esa marca.
El área de Recreación y Cultura fue lo que más se encareció, con un aumento del 4,2%, pero dos de los otros tres rubros que quedaron por encima de la inflación general prendieron las alarmas: se trata de Vivienda y Salud.
Teniendo en cuenta la variación porcentual de los precios según divisiones es posible notar que el costo de la vivienda y los servicios públicos como el agua, gas o la luz subieron un 3,3% entre mayo y junio de 2026, muy por encima del promedio que marca la inflación.
En el caso de Salud, el rubro aumentó un 2,9% sus precios en junio, apenas por encima de Bebidas alcohólicas y tabaco, que se encareció un 2,1%.
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