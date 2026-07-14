Luis Caputo celebró la inflación de 1,9%: "La más baja en diez meses"
Tras la publicación del IPC por parte del INDEC el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo notar que la marca de 1,9% fue "la más baja en 10 meses".
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una suba general del 1,9% en junio de 2026, lo que marca así la inflación actual. La cifra deleitó al ministro de Economía, Luis Caputo, quien festejó en X el logro de su gestión.
"En junio la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) fue de 1,9% mensual. La inflación núcleo fue de 1,6% mensual", sentenció el "chanchito de yeso" de Javier Milei.
"La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado", agregó en un punteo publicado en X.
Luis Caputo se encargó de sintetizar los puntos sobresalientes del informe más reciente del INDEC, como que "a nivel de divisiones, la variación en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1,3%, en tanto Prendas de vestir y calzado registró una suba de 0,4%. Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual".
"La media móvil de 3 meses disminuyó 0,5 p.p. en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación", señaló.
Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda no pudo evitar enunciar que aunque la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró una variación de 1,3% mensual, "la Canasta Básica Total (CBT) mostró una suba de 2,2% mensual", lo que significa que una familia tipo necesitó $1.531.473 en junio para no ser pobre.
Ahí radica el conflicto inicial entre lo que mide el INDEC y lo que afecta al bolsillo de los hogares argentinos: el segundo rubro que se encareció por encima del promedio general fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 3,3%.
El tercer rubro que más se encareció fue otro igual de crítico: el de Salud, que estuvo 2,2% por encima de la marca celebrada por Luis Caputo.
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