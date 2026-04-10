Cierra la querida librería de Palermo que regalaba libros por las noches

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Una librería que era un refugio para los lectores

Nuestro Arcón no era un simple comercio de compraventa. Era un punto de encuentro, un living que invitaba a charlas profundas, a quedarse leyendo y a forjar amistades.

La solidaridad del matrimonio trascendió el mostrador. Durante años, mantuvieron una conmovedora costumbre que los vecinos del barrio extrañarán profundamente: todas las noches dejaban libros gratis en la puerta. "A veces se los lleva gente que no puede comprarlos, a veces gente que puede comprarlos y nunca entró, y otras se acerca un señor que está en la calle con su perro", relataron emocionados.

Este espacio también se había convertido en un punto neurálgico para la cultura independiente, funcionando como lugar de retiro (sin cobrar comisiones) para decenas de escritores y editoriales emergentes.

Hasta cuándo estará abierto el local de Palermo

Para quienes deseen acercarse a despedirse, comprar un ejemplar, o simplemente brindarles apoyo moral, el local de Nuestro Arcón (ubicado en Jorge Luis Borges 1923, Palermo) permanecerá abierto hasta este viernes 10 de abril, en el horario de 15 a 20 horas, con promociones de libros usados desde $2.000.

A pesar de las lágrimas y la impotencia por cerrar el espacio físico que soñaron, a sus 65 y 63 años, ambos repiten a dúo: "Vamos a volver". Lejos de rendirse, los libreros confirmaron que el proyecto continuará vigente a través de sus redes sociales y en el circuito de ferias itinerantes.