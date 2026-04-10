Cierra la querida librería de Palermo que regalaba libros por las noches
Los dueños de Nuestro Arcón, anunciaron el cierre del local en Palermo. La crisis económica y la abrupta caída en las ventas los obligaron a bajar la persiana.
La crisis económica sigue cobrándose espacios culturales en la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez le tocó el turno a Nuestro Arcón, una emblemática y cálida librería de usados ubicada en el corazón de Palermo. Sus dueños, Alejandra Giménez y Fernando Rivero, decidieron cerrar las puertas de su local de manera definitiva.
El dolor de cerrar las puertas de "Nuestro arcón"
Alejandra y Fernando son libreros de alma. Juntos desde 2015, comenzaron vendiendo sus propios libros en ferias itinerantes de garaje. A fines del 2019, lograron concretar el sueño de abrir su primer espacio físico en Palermo.
En un desgarrador anuncio a través de sus redes sociales, explicaron el triste desenlace de su emprendimiento. "Después de dos años de barranca abajo y sin freno, que fueron tremendos, y los primeros meses de este año mucho más, entregamos el local y pasaremos a la clandestinidad", manifestaron en Instagram, según relata Graciela Moreno, periodista de Bae Negocios.
La devaluación del poder adquisitivo de sus clientes fue letal para la subsistencia de la librería. "Los compradores que nos compraban 15, hoy nos compran 3, y el que nos compraba 3, hoy nos compra 1 libro", lamentó Giménez.
Por su parte, Fernando detalló el ahogo financiero: "Pese al gran apoyo y generosidad de la dueña del local, no llegamos a juntar para pagarle el mes, y le pagábamos por semana, cada tres días, por eso decidimos cerrar".
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Una librería que era un refugio para los lectores
Nuestro Arcón no era un simple comercio de compraventa. Era un punto de encuentro, un living que invitaba a charlas profundas, a quedarse leyendo y a forjar amistades.
La solidaridad del matrimonio trascendió el mostrador. Durante años, mantuvieron una conmovedora costumbre que los vecinos del barrio extrañarán profundamente: todas las noches dejaban libros gratis en la puerta. "A veces se los lleva gente que no puede comprarlos, a veces gente que puede comprarlos y nunca entró, y otras se acerca un señor que está en la calle con su perro", relataron emocionados.
Este espacio también se había convertido en un punto neurálgico para la cultura independiente, funcionando como lugar de retiro (sin cobrar comisiones) para decenas de escritores y editoriales emergentes.
Hasta cuándo estará abierto el local de Palermo
Para quienes deseen acercarse a despedirse, comprar un ejemplar, o simplemente brindarles apoyo moral, el local de Nuestro Arcón (ubicado en Jorge Luis Borges 1923, Palermo) permanecerá abierto hasta este viernes 10 de abril, en el horario de 15 a 20 horas, con promociones de libros usados desde $2.000.
A pesar de las lágrimas y la impotencia por cerrar el espacio físico que soñaron, a sus 65 y 63 años, ambos repiten a dúo: "Vamos a volver". Lejos de rendirse, los libreros confirmaron que el proyecto continuará vigente a través de sus redes sociales y en el circuito de ferias itinerantes.
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