Coeficiente GINI: el 10% más rico de Argentina gana 13 veces más que el 10% más pobre

Los salarios continúan siendo más elevados entre los trabajadores formales que en los informales. Quienes cuentan con descuento jubilatorio (empleo formal) tienen un ingreso promedio de 1.321.353 pesos, mientras que los informales perciben apenas 651.484 pesos.

Es decir, un trabajador formal gana, en promedio, el doble que uno informal, lo que refuerza el rol de la precarización como factor clave de desigualdad.

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La brecha de género también está presente en la distribución del ingreso, ya que los varones registran un ingreso promedio de 1.191.364 pesos, mientras que las mujeres perciben 838.336 pesos.

La diferencia no sólo se mantiene, sino que refleja una estructura laboral donde las mujeres están sobrerrepresentadas en los segmentos de menores ingresos.

Los ingresos totales crecieron 44,9% interanual en términos nominales. Sin embargo, ese incremento no se tradujo en una mejora distributiva. La desigualdad se mantiene prácticamente intacta y el crecimiento —en un contexto de presión inflacionaria— no alcanza para recomponer el poder adquisitivo ni reducir las brechas.

El informe completo del Indec:

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