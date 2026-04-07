Coeficiente GINI: el 10% más rico de Argentina gana 13 veces más que el 10% más pobre
El 10% más rico del país concentra por sí solo un tercio del total de los ingresos de todos los argentinos mientras que el 10% más pobre apenas accede al 1,8%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el lunes que la desigualdad en la Argentina sigue siendo uno de los grandes desafíos desatendidos en los últimos años. De acuerdo con el último informe sobre la Evolución de la Distribución del Ingreso el 10% más rico gana 13 veces más que el 10% más pobre, situación que se consolidó en el último año sin que se registrara mejora alguna.
El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se ubicó en 0,427, apenas por debajo del 0,430 registrado un año atrás. Esto muestra que pese a la baja de la pobreza, algunos indicadores no logran revertir una matriz distributiva que continúa concentrando ingresos en los sectores más altos.
Si bien la variación es marginal, confirma un escenario de estancamiento. Es decir, que la desigualdad no se profundiza, pero tampoco cede de manera significativa pese a la mejora del dato de pobreza. El 10% más rico concentra el 32,3% del total de los ingresos, mientras que el 10% más pobre apenas accede al 1,8%.
El ingreso promedio de la población ocupada fue de 1.068.540 pesos, pero la mediana se ubicó en 800 mil pesos. Esto implica que la mitad de los trabajadores gana menos que ese valor, lo que evidencia una fuerte dispersión en los salarios y una concentración en los niveles más altos.
A su vez, los primeros cuatro deciles de trabajadores, (el 40% más pobre del país) perciben en promedio apenas 392.439 pesos, muy lejos de los 2,5 millones de pesos que reciben en promedio los sectores más altos. Este dato se emparenta directamente con el salario mínimo vital y móvil que determina el Gobierno y se ubicó en 352.400 pesos durante marzo.
Los salarios continúan siendo más elevados entre los trabajadores formales que en los informales. Quienes cuentan con descuento jubilatorio (empleo formal) tienen un ingreso promedio de 1.321.353 pesos, mientras que los informales perciben apenas 651.484 pesos.
Es decir, un trabajador formal gana, en promedio, el doble que uno informal, lo que refuerza el rol de la precarización como factor clave de desigualdad.
La brecha de género también está presente en la distribución del ingreso, ya que los varones registran un ingreso promedio de 1.191.364 pesos, mientras que las mujeres perciben 838.336 pesos.
La diferencia no sólo se mantiene, sino que refleja una estructura laboral donde las mujeres están sobrerrepresentadas en los segmentos de menores ingresos.
Los ingresos totales crecieron 44,9% interanual en términos nominales. Sin embargo, ese incremento no se tradujo en una mejora distributiva. La desigualdad se mantiene prácticamente intacta y el crecimiento —en un contexto de presión inflacionaria— no alcanza para recomponer el poder adquisitivo ni reducir las brechas.
El informe completo del Indec:
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