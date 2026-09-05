Cómo saber si podrás cobrar la Beca Progresar de septiembre: cómo consultar con el CUIL
Este programa está dirigido a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario con ingresos bajos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos de bajos ingresos que buscan iniciar, retomar o finalizar sus estudios. Este programa, cuyo monto ronda los $35.000, se implementó en 2014 y llega a estudiantes nivel obligatorio, superior, terciario, universitario, enfermería o formación profesional.
En agosto, tras el aumento del 1,9% aplicado a algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), surgieron dudas sobre si este ajuste también alcanzaba a los beneficiarios del programa. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no tendrán modificaciones en sus montos.
Paso a paso para verificar la acreditación del beneficio estudiantil
La Certificación Negativa que emite ANSES es un comprobante oficial, con validez legal, que expone si una persona registra transferencias monetarias o programas de la seguridad social a su nombre.
Para consultar si se encuentra liquidada la cuota correspondiente a las Becas Progresar, se deben seguir estos pasos:
- Acceder al servicio: ingresar al apartado de Certificación Negativa en la web oficial anses.gob.ar.
- Ingreso de datos: colocar el número de CUIL del estudiante titular.
- Seleccionar el período de consulta: en los casilleros de fecha «Desde» y «Hasta», indicar el mes devengado correspondiente («08/2026«).
- Verificación del resultado: si el sistema devuelve un formulario con la leyenda de Becas Progresar resaltada en color rojo, significa que el Ministerio de Capital Humano ya generó la liquidación correspondiente para su acreditación bancaria en septiembre 2026.
Cómo saber la liquidación de las Becas Progresar en la plataforma Mi ANSES
Otra vía directa para conocer el estado administrativo del beneficio es a través de las gestiones en línea, dentro del ecosistema de la seguridad social.
El procedimiento dentro de Mi ANSES se realiza de la siguiente manera:
- Iniciar sesión en la app oficial o en la web de ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse a la sección «Atención Virtual» y hacer clic en «Iniciar consulta«.
- Seleccionar la solapa de «Consultas rápidas«.
- Elegir la opción «Estado de tu liquidación de Progresar» para verificar el detalle del expediente y las fechas estimadas de desembolso.
Desde el organismo recordaron que la evaluación socioeconómica y académica, que realiza la Secretaría de Educación, no cuenta con un plazo fijo, por lo que las altas y aprobaciones de haberes se publican de forma gradual.
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