A contrarreloj: Javier Milei busca que la reforma laboral se apruebe antes de fin de año

Allí, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, lanzó una advertencia abierta: “De no ser escuchados los reclamos, la CGT convocará a medidas de fuerza en contra del proyecto del gobierno, en las últimas semanas de diciembre”, sostuvo frente a los periodistas acreditados. Sus palabras dejaron en claro que el diálogo quedó estancado y que el oficialismo se niega a revisar los puntos más conflictivos del proyecto. Sturzenegger, por su parte, se limitó a recordar que el Consejo tiene un rol estrictamente “consultivo” y que, por ende, “prevalece la posición del Poder Ejecutivo”.

La postura sindical se endureció todavía más luego del encuentro con el asesor presidencial Santiago Caputo. Al término de esa reunión, Martínez remarcó que “indudablemente, si no somos escuchados, atendidos y si el Gobierno sigue adelante con el proyecto de Sturzenegger que busca romper los derechos adquiridos y los consagrados en la Constitución, la CGT tiene una definición: ni un paso atrás”.