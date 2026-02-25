Consultoras privadas estiman una inflación de hasta 3% para febrero: faltan los números del nuevo INDEC

En Consumidores Libres sacaron la cuenta y la canasta de productos básicos mostró un alza de 3,1% para la primera quincena de febrero, lo que vaticina una medición final por encima de lo proyectado por los analistas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central.

En vez, los especialistas que elaboran el REM esperaban una suba de precios de 2,1% para febrero, aún teniendo en cuenta el impacto que tendrá en la inflación la actualización de las tarifas de luz y gas.

La apuesta del Gobierno para la calculadora del INDEC

Pedro Lines fue designado nuevo titular del INDEC en febrero de 2026 tras la salida de Marco Lavagna, que no se entendió con Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, cuando quiso modificar los parámetros de medición del IPC a partir de febrero.

Pedro Lines

Los números del organismo público serían comunicados a mediados de marzo, con la fórmula que se mantiene desde el inicio de la gestión libertaria. Pero por ahora valen los de enero de 2026, cuando hubo una suba del 2,9% en el IPC.

A enero de 2026 la inflación lleva cinco meses en aumento y, si el sector privado y público están en la misma sintonía, febrero podría convertirse en el cierre de un semestre en el que el déficit fiscal cero y la política de no emisión monetaria no habrían dado el resultado maravilloso planteado desde Casa Rosada.