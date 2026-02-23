Cuánto necesitó una familia que paga alquiler para ser de clase media en la Ciudad en enero
Sin tener en cuenta el alquiler, esa misma familia que ya cuenta con casa propia, necesitó más de 2,2 millones de pesos para ser de clase media.
El impacto de la inflación se sintió en enero, en la Ciudad de Buenos Aires, con más fuerza en los sectores más postergados de la sociedad ya que fueron los precios de los alimentos los que más avanzaron golpeando así de lleno en la línea de flotación de las familias.
Así lo advirtió el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) que advirtió que en el primer mes del año la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que marca el umbral de ingresos por debajo del cual se cae en la indigencia se disparó un 5,6%, muy por encima de índice de inflación general, mientras que la Canasta Básica Total, que marca el umbral de la pobreza subió 3,1%.
Asimismo el Idecba informó que para ser de clase media en la Ciudad, en enero pasado una familia necesitó contar con ingresos (sin contar el gasto de un alquiler) de al menos 2.201.157 pesos, 70 mil más que en diciembre pasado lo que representó una suba del 3,4%.
Si se suma el costo de un alquiler, el umbral trepa a más de 3,3 millones de pesos mensuales para no ser pobre.
Para no ser pobre, los ingresos de una familia tipo debieron superar los 1.396.660 pesos versus 1.346.876 pesos (3,7%) en diciembre. Y más de 767.413 pesos versus 726.569 pesos (5,6%) para no ser indigente.
Entre los valores de pobreza y los de clase media se ubicaron los sectores vulnerables y medios frágiles, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos de Ciudad de Buenos Aires (CABA).
En promedio, los alquileres de departamentos usados en la Ciudad en el cuarto trimestre de 2025, fueron 484.985 peos (1 ambiente), 658.196 pesos (2 ambientes) y 1.008.258 pesos (3 ambientes), lo que eleva el valor de la canasta de pobreza entre los que deben afrontar un alquiler.
Así, con el alquiler de un departamento modesto (2 o 3 ambientes), esa misma familia tipo (dos adultos y dos hijos menores) tendría que haber recibido ingresos por encima de 2,2 millones de pesos para no ser considerada pobre y más de 3,3 millones de pesos mensuales para pertenecer a la clase media (alquiler de 3 ambientes).
En 2025, el alquiler de la vivienda aumentó el 37,6%.
