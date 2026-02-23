Cuánto necesitó una familia que paga alquiler para ser de clase media en la Ciudad en enero

Entre los valores de pobreza y los de clase media se ubicaron los sectores vulnerables y medios frágiles, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos de Ciudad de Buenos Aires (CABA).

familia tipo pobreza

En promedio, los alquileres de departamentos usados en la Ciudad en el cuarto trimestre de 2025, fueron 484.985 peos (1 ambiente), 658.196 pesos (2 ambientes) y 1.008.258 pesos (3 ambientes), lo que eleva el valor de la canasta de pobreza entre los que deben afrontar un alquiler.

Así, con el alquiler de un departamento modesto (2 o 3 ambientes), esa misma familia tipo (dos adultos y dos hijos menores) tendría que haber recibido ingresos por encima de 2,2 millones de pesos para no ser considerada pobre y más de 3,3 millones de pesos mensuales para pertenecer a la clase media (alquiler de 3 ambientes).

En 2025, el alquiler de la vivienda aumentó el 37,6%.

ir_2026_2011