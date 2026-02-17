Se desploma el consumo de carne: los precios le ganan a la inflación y anticipan un sacudón del 15%

LEÉ TAMBIÉN: Reforma Laboral: mientras los sin hijos del Gobierno llaman a aumentar la natalidad, las licencias no se tocan

Para el mes de febrero, en medio de la polémica por la no actualización de la medición de precios, las consultoras privadas advierten que la presión alcista continúa. La consultora LCG midió que el 70% de la inflación semanal en alimentos (registrada durante la segunda semana del mes) se explicó exclusivamente por el sensible aumento de las carnes, que treparon un 2,3%.

Alerta por un inminente "sacudón" de hasta el 15%

El panorama para los próximos días no resulta alentador para los consumidores. Miguel Schiariti, presidente de CICCRA, advirtió que el valor de la carne vacuna volverá a dispararse en el corto plazo. "Debemos esperar que de acá a marzo el precio de la carne pueda aumentar alrededor del 10 o 15%", anticipó.

Esta nueva suba responde principalmente a una menor oferta para la faena en el mercado interno. Ante las buenas condiciones forrajeras y los precios firmes, los productores y feedloteros optaron por retener temporalmente a los animales para engordarlos más.

Paradójicamente, mientras la oferta local se reduce, las exportaciones se mantuvieron constantes. A esto se le suma que, recientemente, el presidente Javier Milei firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos para ampliar drásticamente el cupo de exportación hacia ese país, pasando de 20.000 a 100.000 toneladas.