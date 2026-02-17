Se desploma el consumo de carne: los precios le ganan a la inflación y anticipan un sacudón del 15%
La venta de carne vacuna cayó un 13% y tocó su piso en 20 años. Pese a la baja demanda, advierten que los precios en mostradores podrían subir un 15%.
El consumo de carne vacuna en la Argentina atraviesa un momento crítico, fuertemente golpeado por una escalada de valores que no le da tregua al bolsillo. Mientras el rubro de los alimentos trepa por encima de la inflación general, el sector ganadero advierte que se aproxima un nuevo y fuerte sacudón en los mostradores.
El consumo per cápita más bajo en dos décadas
Según los datos revelados por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el mercado interno sufrió un duro revés en el inicio del año:
Caída en ventas: En enero, la venta de carne vacuna se desplomó un 13% interanual.
Piso histórico: El consumo aparente retrocedió a 47,9 kilos por habitante al año, marcando el nivel más bajo de los últimos 20 años. Sin embargo, a pesar de esta caída, el país sigue ubicándose en los primeros puestos de consumo a nivel mundial.
Las causas: El informe detalla que esta crisis productiva es el resultado de la combinación de sequías severas entre 2021 y 2024, sumadas a las recientes inundaciones. Esto provocó una venta anticipada de hacienda, una drástica reducción del stock ganadero, y una baja en la preñez y producción de terneros.
Aumentos por encima de la inflación general
El desplome en la demanda no logró frenar de ninguna manera los aumentos constantes. Por el contrario, la carne registró una brutal suba del 70,8% anual en el Gran Buenos Aires (GBA).
En enero, el rubro "Alimentos y bebidas no alcohólicas" subió un 4,7%, superando ampliamente el 2,9% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general. En el conurbano bonaerense, este salto alimenticio fue aún más feroz, llegando al 5,5%.
Para el mes de febrero, en medio de la polémica por la no actualización de la medición de precios, las consultoras privadas advierten que la presión alcista continúa. La consultora LCG midió que el 70% de la inflación semanal en alimentos (registrada durante la segunda semana del mes) se explicó exclusivamente por el sensible aumento de las carnes, que treparon un 2,3%.
Alerta por un inminente "sacudón" de hasta el 15%
El panorama para los próximos días no resulta alentador para los consumidores. Miguel Schiariti, presidente de CICCRA, advirtió que el valor de la carne vacuna volverá a dispararse en el corto plazo. "Debemos esperar que de acá a marzo el precio de la carne pueda aumentar alrededor del 10 o 15%", anticipó.
Esta nueva suba responde principalmente a una menor oferta para la faena en el mercado interno. Ante las buenas condiciones forrajeras y los precios firmes, los productores y feedloteros optaron por retener temporalmente a los animales para engordarlos más.
Paradójicamente, mientras la oferta local se reduce, las exportaciones se mantuvieron constantes. A esto se le suma que, recientemente, el presidente Javier Milei firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos para ampliar drásticamente el cupo de exportación hacia ese país, pasando de 20.000 a 100.000 toneladas.
