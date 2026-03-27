¿Conviene pasarse a GNC por el aumento de nafta? Cuánto cuesta un equipo y cuánto tarda en amortizarse

Uso familiar: para quienes consumen un equivalente a 7 litros diarios para ir al trabajo o llevar a los chicos al colegio, el ahorro es de aproximadamente $10.000 por día. En este caso, el equipo se amortiza en apenas 5 meses .

Uso intensivo (aplicaciones de transporte o taxis): un vehículo que trabaja las 24 horas y gasta unos 30 litros de nafta diarios puede llegar a ahorrar hasta $900.000 al mes. De esta forma, se logra pagar la totalidad del equipo en tan solo un mes y medio.

¿Cuánto cuesta el metro de GNC?

Si bien el valor exacto en el surtidor puede tener ligeras variaciones dependiendo de la estación de servicio, el dato clave para los usuarios radica en la brecha frente a los combustibles tradicionales. Actualmente, la diferencia promedio entre un litro de nafta y un litro equivalente de gas supera los $1.200. Esta enorme distancia económica es la que produce un ahorro sustancial inmediato.

¿Cuánto cuesta llenar un tanque de GNC y cuánto rinde?

El costo final de llenar el cilindro y su autonomía de viaje están directamente vinculados al tamaño del tubo instalado (siendo los de 40 y 60 litros los más elegidos) y al rendimiento particular de cada motor. Sin embargo, en términos de proporción de gasto, la ecuación es indiscutible: pasarse al gas permite realizar los mismos trayectos de rutina diaria pero reduciendo drásticamente el costo operativo, lo que justifica por qué muchos autos cero kilómetro o con muy poco uso ya están ingresando a los talleres para su conversión.