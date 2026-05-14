Inflación de abril: hoy el INDEC revela el dato que bajará pero sigue alto

image Inflación de abril

El peso de los servicios y el transporte en la economía

Pese a las buenas noticias provenientes de los rubros estacionales, los valores regulados mostraron su habitual resistencia a la baja. El sector de transporte volvió a ubicarse entre los componentes con mayores subas, impulsado por el alza de los combustibles a nivel internacional, con estimaciones privadas que lo calculan entre el 4,3% y el 7,4% mensual.

En paralelo, la inflación núcleo, que excluye valores regulados y estacionales para medir la tendencia de fondo, reflejó un descenso más consistente al ubicarse en torno al 2% (frente al 3,2% del mes previo).

Sin embargo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) pronostica que, a pesar de este freno inicial, el índice mensual se mantendrá por encima del 2% al menos hasta el mes de julio. El gran desafío de la economía nacional para perforar ese duro umbral y lograr que la cifra "empiece con uno" en mayo, dependerá de la estabilidad cambiaria y del siempre delicado contexto internacional vinculado a los valores mundiales del petróleo.