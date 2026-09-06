Uno a uno, los jubilados de ANSES que podrán cobrar casi $500.000 en septiembre

Bono completo de $70.000: destinado a quienes cobran el haber mínimo de $428.591,22, titulares de la PUAM ($342.872,98 de básico más bono, totalizando $412.872,98 finales) y Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez ($300.013,86 de base más bono, sumando $370.013,86 finales). Madres de 7 hijos perciben el total de $498.591,22 .

Bono proporcional: se acredita a quienes tienen un básico superior a $428.591,22 pero inferior a $498.591,22 , liquidando la diferencia exacta hasta alcanzar dicho tope.

Sin bono extraordinario: quienes superan el umbral de los $498.591,22 mensuales cobran únicamente su haber indexado por inflación.

Cómo consultar el recibo y verificar la liquidación en Mi ANSES

El cobro del refuerzo extraordinario se acredita de forma directa sin inscripción previa. Para chequear la liquidación detallada, el titular debe ingresar a la plataforma Mi ANSES o a la app oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando la pestaña "Jubilados y Pensionados" y luego "Consulta de recibos" para constatar los conceptos percibidos.