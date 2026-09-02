Fuerte apuesta al crédito hipotecario: un banco baja sus tasas y extiende plazos de financiación
La entidad financiera relanzó su línea para la adquisición, ampliación y refacción de viviendas con condiciones altamente competitivas.
En sintonía con las nuevas directrices del mercado y el impulso al crédito para la vivienda promovido a nivel nacional, Banco Macro oficializó una importante mejora en sus líneas de préstamos hipotecarios.
Con una tasa preferencial fijada en UVA + 7,5% y la restitución de planes de financiación con plazos de hasta 20 años, la entidad busca posicionarse a la vanguardia del segmento y dinamizar el acceso a la casa propia.
El anuncio, formalizado desde la casa central de la entidad, introduce una innovación clave orientada a las familias: el beneficio no solo comprende a los titulares de cuentas del segmento Plan Sueldo Selecta, sino que se extiende de manera individual a sus hijos, permitiendo que las nuevas generaciones puedan aplicar al financiamiento bajo las mismas condiciones ventajosas.
La palabra del CEO y las claves del producto
"Banco Macro lidera estas iniciativas de crédito, adaptándonos con dinamismo y con un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes", señaló Juan Parma, CEO de la institución. El ejecutivo remarcó que la actualización apunta a ofrecer una señal concreta al mercado: "Bajar la tasa a UVA + 7,5%, y volver a ofrecer plazos de hasta 20 años les permite a nuestros clientes, y también a sus hijos, proyectar la compra o mejora de una vivienda con una cuota mucho más accesible".
Entre las principales características de la línea destacan:
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Destinos múltiples: Disponible tanto para la compra de vivienda única como para proyectos de mejora, ampliación y refacción de inmuebles ya existentes.
Plazos extendidos: La posibilidad de abonar en hasta 240 meses (20 años) reduce la incidencia inicial de la cuota sobre los ingresos familiares, ampliando el universo de clientes aptos para calificar.
Alcance federal: El programa opera en todo el territorio nacional, permitiendo gestionar la solicitud desde cualquier provincia con independencia de la ubicación geográfica del inmueble.
Con esta actualización, la entidad financiera busca dar respuesta a una demanda sostenida de financiamiento a largo plazo, consolidando una propuesta de valor diferencial para el núcleo familiar de sus clientes.
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