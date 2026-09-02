Fuerte apuesta al crédito hipotecario: un banco baja sus tasas y extiende plazos de financiación

"Banco Macro lidera estas iniciativas de crédito, adaptándonos con dinamismo y con un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes", señaló Juan Parma, CEO de la institución. El ejecutivo remarcó que la actualización apunta a ofrecer una señal concreta al mercado: "Bajar la tasa a UVA + 7,5%, y volver a ofrecer plazos de hasta 20 años les permite a nuestros clientes, y también a sus hijos, proyectar la compra o mejora de una vivienda con una cuota mucho más accesible".