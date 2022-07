Qué saben y qué opinan los argentinos de las criptomonedas

Ante la pregunta sobre cuánto conoce sobre criptomonedas, las respuestas variaron entre poco (39,4%) y nada (26,5%); y mucho (11,4%) y bastante (22,7%).

Se vieron llamativamente parejos los porcentajes a la hora de responder si sabe o no invertir en criptomonedas: el 47,6% dijo que sí, el 42,9% que no y el 9,5% estuvo indeciso.

Igualmente, la gran mayoría dijo que no invirtió nunca: 60,3%. El 33,9% aseguró que sí y el 5,8% no supo qué responder.

De esa mayoría que dijo que aún no invirtió, aseguró que es no lo hizo porque "No es un mercado confiable" (36,1%), desconocimiento (31,2%), no tiene dinero (15,8%) y ahorra de otra manera (11,6%).

Del otro lado de la vereda, el 33,9% que sí invirtió en criptomonedas, aseguró que invirtió menos de 100 dólares (36,1%), entre 100 y 500 dólares (31,2%) y más de US$500 (15,8%).

Sobre el tópico de la seguridad de invertir en criptos, el grueso dijo que le genera poco (47,9%) y nada (9,6%) de confianza, mientras que el 26,7% bastante y mucha (15,8%).

Un 47,3% de quienes respondieron dijeron que les enseñó a invertir un conocido. El 33,6% por tutoriales, un 8,9% realizó un curso y el resto no supo qué contestar.

Además, ocho de cada diez afirmaron que el Bitcoin es la criptomoneda más conocida con el 79,8% de las respuestas. La siguieron Ethereum y otras (7,4% cada una), Dogecoin (2,8%) y Binance (2,6%).

