El Indec admite que el 70% de los argentinos percibe ingresos de menos de $850.000

Finalmente, el organismo detalló que el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar (donde el 0 representa la igualdad absoluta y el 1 equivale a la máxima desigualdad) se ubicó en 0,427 para el cierre del 2025, mostrando solo una leve variación respecto al 0,430 registrado en el mismo período del año anterior.

La Canasta Básica en Argentina define el umbral de pobreza e indigencia. Una familia tipo necesitó $1.397.672 para la Canasta Básica Total (CBT - pobreza) y $644.088 para la Canasta Básica Alimentaria (CBA - indigencia), reflejando un aumento del 2,7%.