El Indec admite que el 70% de los argentinos percibe ingresos de menos de $850.000
Los últimos datos del INDEC revelan una dura realidad: gran parte de la sociedad percibe ingresos que no alcanzan para cubrir la canasta básica.
El último informe publicado por el INDEC expone la cruda situación económica del país. Al analizar los ingresos de la población en el cuarto trimestre de 2025, queda en evidencia el alarmante fenómeno de los trabajadores empobrecidos: la mitad de los ocupados apenas logra alcanzar la barrera de 800 mil pesos mensuales.
Los números del INDEC y la brecha salarial
De acuerdo a los datos recopilados en el documento enfocado en la distribución, la mediana de las personas con empleo se ubicó exactamente en los $800.000. Esto significa que el 50% de las personas que tienen trabajo perciben ese monto o menos en su ocupación principal, configurando un escenario donde tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza. Al extender el análisis a la población general con algún tipo de entrada de dinero, el estrato bajo (que agrupa del decil 1 al 4) registró un ingreso promedio muy preocupante de apenas $351.028.
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Por otro lado, al evaluar el ingreso promedio general de toda la población ocupada, la cifra asciende a $1.068.540. La diferencia es aún más notoria al observar a las personas asalariadas con descuento jubilatorio (empleo formal), cuyo promedio alcanza los $1.321.353, mientras que aquellos que se encuentran en la informalidad caen drásticamente a $651.484.
Además, la desigualdad de género sigue fuertemente arraigada en el mercado de trabajo y en las percepciones generales. Las estadísticas marcan que los varones perceptores promedian unos $1.191.364 mensuales, mientras que el sector femenino percibe considerablemente menos, con un promedio de $838.336.
Finalmente, el organismo detalló que el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar (donde el 0 representa la igualdad absoluta y el 1 equivale a la máxima desigualdad) se ubicó en 0,427 para el cierre del 2025, mostrando solo una leve variación respecto al 0,430 registrado en el mismo período del año anterior.
La Canasta Básica en Argentina define el umbral de pobreza e indigencia. Una familia tipo necesitó $1.397.672 para la Canasta Básica Total (CBT - pobreza) y $644.088 para la Canasta Básica Alimentaria (CBA - indigencia), reflejando un aumento del 2,7%.
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