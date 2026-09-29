Crisis económica: más de 300 jugueterías cerraron o pasaron a comercio online

“Todo eso se vende sin ningún tipo de control, no pagan impuestos. Y es algo que está ocurriendo en otros sectores también. Tenemos mesa de trabajo por el contrabando con la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Ministerio de Seguridad, entre otros, y estamos viendo que hay más ofertas de este tipo”, sostuvo.

Las plataformas internacionales se convirtieron así en una alternativa para consumidores que buscan determinados productos fuera del circuito comercial tradicional. Entre los sitios mencionados por el titular de la Cámara aparecen Temu y Amazon. “El consumidor que tiene capacidad en vez de ir a la juguetería hace un pedido a Temu o Amazon e ingresa directamente. Después está la subfacturación del tema de contrabando”, afirmó.

Este cambio en los hábitos de compra obliga a los comerciantes a replantear sus estrategias. La venta online ganó protagonismo y, para algunos negocios, se convirtió en una herramienta para continuar comercializando sin depender exclusivamente de la atención presencial.

El fenómeno también plantea un desafío para los fabricantes y distribuidores locales, que deben desenvolverse en un mercado con mayor presencia de productos importados y nuevas modalidades de comercialización.