Crisis económica: más de 300 jugueterías cerraron o pasaron a comercio online
El sector enfrenta una fuerte transformación por la caída del consumo, las compras en el exterior y el avance de los canales digitales.
La crisis económica también impactó de lleno en el negocio de los juguetes. Desde 2023, unas 300 jugueterías dejaron de atender al público en sus locales: algunas finalizaron su actividad y otras trasladaron sus operaciones al comercio electrónico.
El dato fue aportado por Julián Benítez, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, quien explicó cuáles son los principales factores que modificaron el escenario del sector.
“Del 2023 para acá nosotros tenemos una estimación de unas 300 jugueterías que cerraron su atención en la calle. Algunas de manera definitiva y otras que migraron al canal online”, señaló Benítez. Uno de los principales problemas está relacionado con la pérdida de poder adquisitivo y el menor nivel de consumo. A esto se suma el crecimiento de las compras internacionales, que permiten acceder a productos directamente desde otros países.
“El sector comercial distribuidor e importador se vio afectado por el puerta a puerta internacional además de la caída del poder adquisitivo del consumidor, que está comprometido en bienes y necesidad. Puntualmente el puerta a puerta hizo estragos a nivel comercial”, explicó el dirigente.
El avance de las plataformas digitales también modificó la competencia. Desde la Cámara advierten que cada vez son más las personas que adquieren mercadería en el exterior para luego ofrecerla en el mercado argentino a través de redes sociales. Benítez definió a quienes realizan esta actividad como “manteros digitales” y cuestionó las condiciones en las que comercializan esos productos.
“Todo eso se vende sin ningún tipo de control, no pagan impuestos. Y es algo que está ocurriendo en otros sectores también. Tenemos mesa de trabajo por el contrabando con la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Ministerio de Seguridad, entre otros, y estamos viendo que hay más ofertas de este tipo”, sostuvo.
Las plataformas internacionales se convirtieron así en una alternativa para consumidores que buscan determinados productos fuera del circuito comercial tradicional. Entre los sitios mencionados por el titular de la Cámara aparecen Temu y Amazon. “El consumidor que tiene capacidad en vez de ir a la juguetería hace un pedido a Temu o Amazon e ingresa directamente. Después está la subfacturación del tema de contrabando”, afirmó.
Este cambio en los hábitos de compra obliga a los comerciantes a replantear sus estrategias. La venta online ganó protagonismo y, para algunos negocios, se convirtió en una herramienta para continuar comercializando sin depender exclusivamente de la atención presencial.
El fenómeno también plantea un desafío para los fabricantes y distribuidores locales, que deben desenvolverse en un mercado con mayor presencia de productos importados y nuevas modalidades de comercialización.
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