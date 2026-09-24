La actividad económica se derrumbó en julio con respecto a junio y en términos interanuales

Lo que subió fue la pobreza

Como ya se informó, y según las cifras oficiales aportadas este jueves por el Indec, en el primer semestre del año en curso la pobreza alcanzó al 32,3% de la población urbana, reflejando la grave situación socioeconómica que atraviesan millones de hogares.

En concreto, sobre los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que lleva adelante el organismo oficial, el universo de personas por debajo de la línea de pobreza llegó a 9.729.000 personas, distribuidas en casi 2,5 millones de hogares (24,4%).

En comparación con el segundo semestre de 2025, el indicador marcó una suba de 4,1 puntos porcentuales en personas (había sido de 28,2%) y de 3,4 puntos en hogares (había marcado 21,0%). En tanto, la indigencia trepó al 7,5%, afectando a 2.249.000 personas, con un avance de 1,2 puntos porcentuales respecto a la medición previa.