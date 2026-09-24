La actividad económica se derrumbó en julio con respecto a junio y en términos interanuales
La contracción de la economía fue de 2,9% respecto al mes anterior en la medición desestacionalizada, la mayor caída desde la pandemia de Covid.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves dos informes: el referido al nuevo aumento de la pobreza y el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a julio pasado.
Según el informe oficial, en el séptimo mes del año la actividad económica registró una caída de 1,4% en la comparación interanual y de 2,9% respecto al mes anterior en la medición desestacionalizada. Se trata del mayor retroceso desde la pandemia de Covid.
Con relación a igual mes del año pasado, siete de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en julio, destacándose Pesca (+424,5%), Explotación de minas y canteras (+8,4%) y mucho más atrás Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,7%). La suma de estos sectores aportó 1,0 punto porcentual (p.p.) a la variación interanual del EMAE.
En tanto, fueron ocho los sectores de actividad que registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,1%), Industria manufacturera (-4,6%), restando 1,3 puntos porcentuales a la variación interanual.
También sufrieron bajas interanuales significativas otros sectores clave de la producción, lo que demuestra la contracción generalizada de la actividad, como Construcción (-3,3%) e Intermediación financiera (-3,0%).
Lo que subió fue la pobreza
Como ya se informó, y según las cifras oficiales aportadas este jueves por el Indec, en el primer semestre del año en curso la pobreza alcanzó al 32,3% de la población urbana, reflejando la grave situación socioeconómica que atraviesan millones de hogares.
En concreto, sobre los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que lleva adelante el organismo oficial, el universo de personas por debajo de la línea de pobreza llegó a 9.729.000 personas, distribuidas en casi 2,5 millones de hogares (24,4%).
En comparación con el segundo semestre de 2025, el indicador marcó una suba de 4,1 puntos porcentuales en personas (había sido de 28,2%) y de 3,4 puntos en hogares (había marcado 21,0%). En tanto, la indigencia trepó al 7,5%, afectando a 2.249.000 personas, con un avance de 1,2 puntos porcentuales respecto a la medición previa.
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