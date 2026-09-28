Por la crisis económica tuvo que cerrar su local de moda en Pilar: liquida el stock online y en la tienda
Después de cuatro años una emprendedora de Pilar decidió ponerle fin a su sucursal de Pilar tras haber cerrado también la de Escobar por la crisis de consumo.
El momento era delicado, la idea era una apuesta fuerte y Anto decidió lanzarse a la aventura de abrir en la provincia de Buenos Aires un local de ropa de talles diversos: cuatro años más tarde, la crisis económica encogió tanto su margen de ganancia que anunció el cierre de la tienda física en Pilar para dedicarse exclusivamente al comercio digital.
Corría el invierno de 2022 cuando, post pandemia y con el comercio electrónico mucho más presente en el público local, cuando la joven emprendedora apostó por abrir "Santa Guada" en Escobar, provincia de Buenos Aires.
La premisa, sencilla, era -y sigue siendo- ofrecer ropa moderna para todos los talles, rechazando el tamaño "único" que beneficia a la producción industrial pero niega la individualidad de los cuerpos.
La idea prendió, y la emprendedora posó en Instagram con sus modelos durante cuatro años, primero en Escobar y luego también desde el local sobre la calle Tucumán 641, cerca del centro de Pilar.
"Mi panorama no era fácil y lo más cómodo era no intentarlo poniendo todas las excusas que tenía en contra. Pero confíen en ustedes, nunca en la vida dejen de hacerlo porque pueden lograr todo lo que se propongan. Y aunque a veces no se vea nada positivo, insistan, inténtenlo, ¡yo les juro que van a poder!", comentaba en 2024, al cumplirse 2 años de su emprendimiento.
Hoy en día la crisis económica, que provocó una notable caída del consumo minorista, obligó a replantear el modelo de negocio y la opción de la venta online resultó atractiva, como en 2022, cuando el mundo salía de la pandemia y el público le había perdido el miedo a comprar vía web.
"¡Gracias a todas por acompañarnos estos años! Nos queda el último mes del local físico, ¡vamos a seguir online! Y nos despedimos con un 3x2 en todo", anunció Anto desde el perfil oficial de su tienda.
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