Por la crisis económica tuvo que cerrar su local de moda en Pilar: liquida el stock online y en la tienda

Hoy en día la crisis económica, que provocó una notable caída del consumo minorista, obligó a replantear el modelo de negocio y la opción de la venta online resultó atractiva, como en 2022, cuando el mundo salía de la pandemia y el público le había perdido el miedo a comprar vía web.

"¡Gracias a todas por acompañarnos estos años! Nos queda el último mes del local físico, ¡vamos a seguir online! Y nos despedimos con un 3x2 en todo", anunció Anto desde el perfil oficial de su tienda.