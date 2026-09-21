Crisis económica: cerró una histórica fábrica de alimentos untables tras la caída de consumo
Aceiteros advirtió sobre el impacto de la medida en los puestos de trabajo y solicitó una audiencia urgente ante el Ministerio de Trabajo bonaerense.
En medio de la crisis económica y la caída del consumo, una reconocida empresa alimenticia anunció el cierre de su planta industrial de Llavallol para el próximo 30 de septiembre, una decisión que genera incertidumbre sobre la continuidad de los puestos de trabajo y afecta a decenas de familias.
Se trata de Dorada S.A., ex Flora Dánica, propiedad del grupo Beltrán, que comunicó el cese de actividades en su fábrica dedicada a la producción de alimentos untables. Ante esta situación, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) manifestó su preocupación por el futuro laboral de los trabajadores y reclamó la intervención del Gobierno bonaerense para preservar los puestos de trabajo.
Ante esta situación, el secretario general del SOEIA, Ezequiel Roldán, expresó: "Hoy tenemos esta noticia aberrante de que la empresa quiere cerrar nuevamente, echándole la culpa al consumo, echándole la culpa a diferentes cuestiones que ellos tienen operativamente".
"Parece que siempre el costo lo tienen que pagar los trabajadores. Nosotros, desde el Sindicato y junto a los compañeros, tenemos la firme decisión de seguir defendiendo los puestos de trabajo, el salario y el Convenio Colectivo de Trabajo", agregó.
Un antecedente reciente
El anuncio vuelve a poner a la planta en el centro de un conflicto laboral, luego de que atravesara un proceso similar hace menos de dos años. Según recordaron desde el gremio, la fábrica había dejado de operar y, tras meses de negociaciones y gestiones sindicales, retomó sus actividades en febrero de 2025.
En aquel momento, las gestiones incluyeron la incorporación de Dorada S.A. al Programa de Recuperación Productiva (PREBA) del gobierno bonaerense, con el objetivo de contribuir al sostenimiento de la actividad y los puestos de trabajo.
"El sindicato ha hecho mucho para que esta empresa siga abierta con los trabajadores que decidieron quedarse a pelearla. Por eso pudo seguir operando hasta hoy", sostuvo Roldán.
Y afirmó: "Los trabajadores están decididos a dar la lucha por sus puestos de trabajo, por algo tan importante como es el sustento de cada uno de sus hogares. Así que desde el gremio ratificamos la postura de defender los puestos de trabajo, y vamos a seguir haciéndolo hasta las últimas consecuencias".
Reclamo ante el Gobierno bonaerense
Frente al anuncio de cierre, el SOEIA presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y solicitó una audiencia con la empresa para abordar el futuro de la planta.
Busca abrir una instancia de diálogo que permita analizar alternativas para sostener la actividad y evitar que la decisión empresarial derive en la pérdida de puestos de trabajo y en un nuevo deterioro de la situación laboral de las familias vinculadas a la fábrica.
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