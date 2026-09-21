Crisis económica: cerró una histórica fábrica de alimentos untables tras la caída de consumo

En aquel momento, las gestiones incluyeron la incorporación de Dorada S.A. al Programa de Recuperación Productiva (PREBA) del gobierno bonaerense, con el objetivo de contribuir al sostenimiento de la actividad y los puestos de trabajo.

"El sindicato ha hecho mucho para que esta empresa siga abierta con los trabajadores que decidieron quedarse a pelearla. Por eso pudo seguir operando hasta hoy", sostuvo Roldán.

Y afirmó: "Los trabajadores están decididos a dar la lucha por sus puestos de trabajo, por algo tan importante como es el sustento de cada uno de sus hogares. Así que desde el gremio ratificamos la postura de defender los puestos de trabajo, y vamos a seguir haciéndolo hasta las últimas consecuencias".

Reclamo ante el Gobierno bonaerense

Frente al anuncio de cierre, el SOEIA presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y solicitó una audiencia con la empresa para abordar el futuro de la planta.

Busca abrir una instancia de diálogo que permita analizar alternativas para sostener la actividad y evitar que la decisión empresarial derive en la pérdida de puestos de trabajo y en un nuevo deterioro de la situación laboral de las familias vinculadas a la fábrica.