Crisis económica: las icónicas zapatillas que usaba Floricienta ahora serán chinas

Despidos y conflicto laboral en la industria

El nuevo esquema importador representa un duro golpe para el sector manufacturero y perjudica directamente a los operarios locales. La nómina laboral sufrió una reducción drástica con el paso del tiempo: de los 400 empleados que estaban registrados en 2023, en la actualidad apenas 50 personas logran conservar sus puestos de trabajo.

En este dramático contexto de despidos, los trabajadores damnificados denunciaron graves recortes. Según manifestaron, la dirección de la compañía les está ofreciendo acuerdos de desvinculación con pagos en cuotas que solo logran cubrir entre el 60% y el 70% de la indemnización que exige la ley.