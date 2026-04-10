Crisis económica: las icónicas zapatillas que usaba Floricienta ahora serán chinas
La histórica marca de zapatillas John Foos, populares en Floricienta, anunció el cierre de su fábrica en Beccar para importar desde Asia.
Tras cuatro décadas de manufactura nacional, la emblemática empresa de zapatillas John Foos, sponsor de la tira Floricienta en los 2000, confirmó el cierre definitivo de su histórica planta industrial ubicada en Beccar. En el marco de la profunda crisis económica, la firma decidió cambiar su modelo de negocios.
El triste final de las zapatillas John Foos argentinas
La drástica decisión empresarial marca el final de una era para una marca que supo ser un verdadero ícono juvenil en el país, popularizada masivamente en los años 2000 al ser el calzado insignia de la exitosa tira televisiva Floricienta.
La compañía ya había iniciado una paulatina transición hacia este modelo mediante la compra de piezas en el exterior para su ensamblaje local, hasta evolucionar al actual esquema de importación de producto completamente terminado.
Durante su época de mayor expansión comercial, las instalaciones en la provincia de Buenos Aires operaron a niveles récord. Allí se fabricaban miles de pares por jornada que lograban abastecer de manera ininterrumpida a más de mil puntos de venta en todo el territorio argentino.
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Despidos y conflicto laboral en la industria
El nuevo esquema importador representa un duro golpe para el sector manufacturero y perjudica directamente a los operarios locales. La nómina laboral sufrió una reducción drástica con el paso del tiempo: de los 400 empleados que estaban registrados en 2023, en la actualidad apenas 50 personas logran conservar sus puestos de trabajo.
En este dramático contexto de despidos, los trabajadores damnificados denunciaron graves recortes. Según manifestaron, la dirección de la compañía les está ofreciendo acuerdos de desvinculación con pagos en cuotas que solo logran cubrir entre el 60% y el 70% de la indemnización que exige la ley.
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