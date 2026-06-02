Crisis económica en el interior del país: cerró en La Rioja una fábrica textil que vendía a grandes marcas

Tras la difusión de la noticia por parte de fuentes gremiales la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, lamentó que "20 familias han quedado sin su puesto de trabajo", y sostuvo que "la empresa no pudo resistir la caída en las ventas y el consumo que existe en todo el país".

"Nunca tuvimos reclamos por trabajo no registrado, falta de pago de salarios o incumplimientos. Eso demuestra que era una empresa ordenada", señaló la funcionaria del Gobierno del peronista Ricardo Quintela en declaraciones a "Radio y Televisión riojana".

"Muchas empresas están vendiendo con márgenes mínimos o directamente al costo para sobrevivir. En este caso, la empresa entendió que ya no tenía alternativas para sostenerse", agregó.

Espinosa aseguró que los dueños de Vic Mol se comprometieron al pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes.