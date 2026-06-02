Crisis económica en el interior del país: cerró en La Rioja una fábrica textil que vendía a grandes marcas
Apenas una veintena de empleados llegaron a la etapa final de Vic Mol, una "empresa ordenada" que bajó la persiana por la caída generalizada del consumo.
La Secretaría de Trabajo de La Rioja confirmó esta semana el cierre de la fábrica textil Vic Mol, que llevaba años produciendo indumentaria para marcas importantes del mercado local de la moda.
La fábrica propiedad de la firma Mazalosa S.A. bajó de manera definitiva la persiana de su planta ubicada en el Parque Industrial de La Rioja y desde la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA) informaron que ya son 13 las compañías que quebraron o abandonaron la provincia.
"Lamentablemente cerró sus puertas Vic Mol. Hacía ropa de mujer para grandes marcas y, por la caída del consumo, tuvo que cerrar", anunció Gustavo Castro, delegado de la FONIVA en La Rioja, al Canal 9 de esa provincia.
"Reconozco el buen accionar de la empresa para cerrar los vínculos. Estamos en la instancia de arreglar el pago de las indemnizaciones", sopesó el representante gremial, a sabiendas que en la crisis económica actual muchas compañías cierran y dejan escuentos carteles pegados en sus persianas como toda comunicación con el personal.
Tras la difusión de la noticia por parte de fuentes gremiales la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, lamentó que "20 familias han quedado sin su puesto de trabajo", y sostuvo que "la empresa no pudo resistir la caída en las ventas y el consumo que existe en todo el país".
"Nunca tuvimos reclamos por trabajo no registrado, falta de pago de salarios o incumplimientos. Eso demuestra que era una empresa ordenada", señaló la funcionaria del Gobierno del peronista Ricardo Quintela en declaraciones a "Radio y Televisión riojana".
"Muchas empresas están vendiendo con márgenes mínimos o directamente al costo para sobrevivir. En este caso, la empresa entendió que ya no tenía alternativas para sostenerse", agregó.
Espinosa aseguró que los dueños de Vic Mol se comprometieron al pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes.
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