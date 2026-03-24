Crisis económica y el colmo de Javier Milei: una marca de motosierras y herramientas cierra su planta
La crisis económica golpea a Santa Fe: la histórica fábrica de herramientas Bahco cierra sus puertas, despide a 40 operarios y se vuelve importadora.
La profunda crisis económica que atraviesa la Argentina sumó un nuevo y preocupante capítulo en la provincia de Santa Fe. La reconocida multinacional Bahco, famosa por sus herramientas y equipos, confirmó el cierre definitivo de su histórica planta de producción nacional, dejando a cuarenta trabajadores sin su principal fuente laboral.
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El impacto de los despidos y el giro importador
La firma SNA Europe Argentina comunicó de manera oficial que discontinuará la manufactura de sus productos en la planta ubicada sobre la autovía Santo Tomé-San Francisco (ex Ruta Nacional 19). Según el documento difundido por la empresa, la drástica decisión se fundamenta en "la necesidad de adaptar el modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto".
Tras apagar sus máquinas, la compañía no abandonará el país por completo, sino que reconvertirá su histórica actividad fabril hacia la comercialización y distribución de productos importados, los cuales serán transferidos desde otras plantas que el grupo empresario posee en el exterior.
Las alarmas en la industria durante el gobierno de Javier Milei
Las alarmas se acumulan rápidamente en la industria local frente a la inflación persistente, la caída del consumo y el dólar atrasado. Los 40 trabajadores afectados por la medida ya fueron debidamente notificados de su desvinculación y, según precisó la patronal, recibirán las indemnizaciones que establece la legislación laboral vigente.
El cierre generó una fuerte repercusión y angustia en el empresariado local y el sector sindical. La marca Bahco, que tiene su origen en Suecia en 1892 y se aproxima a cumplir 140 años de historia, se suma así a una alarmante y creciente lista de empresas que se vieron obligadas a cerrar sus puertas o reducir drásticamente su producción durante los últimos meses, como ya ocurrió recientemente con las fábricas de Fate y Whirlpool.
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