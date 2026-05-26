Crisis en Granja Tres Arroyos: el gremio cree que la planta "La China" seguirá paralizada
El conflicto laboral en Concepción del Uruguay sumó un nuevo episodio de tensión luego de que la empresa faltara a una audiencia considerada clave.
La situación en Granja Tres Arroyos volvió a complicarse y el panorama dentro de la planta “La China” es cada vez más incierto. En medio del conflicto que la empresa mantiene con sus trabajadores, el sindicato advirtió que existen fuertes señales de que la actividad continuaría frenada.
En este sentido, resolvió llamar a una asamblea para analizar cómo seguirá la disputa.
Todo se agravó después de una reunión que aparecía como fundamental para intentar acercar posiciones. De acuerdo a lo denunciado por representantes gremiales, la empresa no asistió al encuentro y eso generó todavía más preocupación entre los empleados.
Tras esa ausencia comenzaron a multiplicarse las versiones sobre la continuidad del cierre de la planta. Desde el sindicato difundieron un mensaje interno donde señalaron que, por los datos que manejan hasta ahora, el establecimiento seguiría sin operar, aunque aclararon que todavía no hubo una confirmación oficial sobre la duración exacta de la paralización.
El clima entre los operarios es de absoluta incertidumbre. Muchos trabajadores aseguran no tener claro qué puede pasar en los próximos días ni cómo impactará el conflicto sobre sus puestos laborales. Aun así, el gremio recomendó presentarse normalmente en los horarios habituales hasta que existan definiciones concretas.
La crisis dentro de Granja Tres Arroyos no es nueva. Desde hace varios meses los empleados vienen denunciando atrasos salariales, pagos incompletos, problemas financieros y amenazas de reducción de personal. A lo largo del año ya se realizaron distintas medidas de fuerza y asambleas para reclamar el cumplimiento de los pagos y mejores condiciones laborales.
En Concepción del Uruguay la preocupación es enorme porque la planta tiene un peso clave dentro de la economía local. Cientos de familias dependen directa o indirectamente de la actividad de “La China”, por lo que cualquier interrupción genera un fuerte impacto en toda la ciudad.
El temor principal pasa ahora por la posibilidad de que el conflicto derive en un escenario todavía más delicado, con nuevos recortes o pérdida de puestos de trabajo. En ese contexto, el sindicato decidió avanzar con una asamblea para que los trabajadores discutan colectivamente cuáles serán los próximos pasos.
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