Crisis en Granja Tres Arroyos: el gremio cree que la planta "La China" seguirá paralizada

granja tres arroyos

El clima entre los operarios es de absoluta incertidumbre. Muchos trabajadores aseguran no tener claro qué puede pasar en los próximos días ni cómo impactará el conflicto sobre sus puestos laborales. Aun así, el gremio recomendó presentarse normalmente en los horarios habituales hasta que existan definiciones concretas.

La crisis dentro de Granja Tres Arroyos no es nueva. Desde hace varios meses los empleados vienen denunciando atrasos salariales, pagos incompletos, problemas financieros y amenazas de reducción de personal. A lo largo del año ya se realizaron distintas medidas de fuerza y asambleas para reclamar el cumplimiento de los pagos y mejores condiciones laborales.

En Concepción del Uruguay la preocupación es enorme porque la planta tiene un peso clave dentro de la economía local. Cientos de familias dependen directa o indirectamente de la actividad de “La China”, por lo que cualquier interrupción genera un fuerte impacto en toda la ciudad.

El temor principal pasa ahora por la posibilidad de que el conflicto derive en un escenario todavía más delicado, con nuevos recortes o pérdida de puestos de trabajo. En ese contexto, el sindicato decidió avanzar con una asamblea para que los trabajadores discutan colectivamente cuáles serán los próximos pasos.