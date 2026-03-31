Crisis en la industria automotriz: suspensión y retiros voluntarios en Stellantis, la más grande de Argentina
La profunda caída de ventas y exportaciones de la industria golpea a Stellantis. Suspenderá un turno en mayo y achicará su planta con retiros voluntarios.
El brutal impacto de la recesión económica y la pérdida de competitividad cambiaria ya muestra sus peores consecuencias. La crisis de la industria automotriz empujó a Stellantis a tomar una decisión drástica: a partir de mayo, la firma suspenderá uno de los dos turnos de producción en su histórica fábrica de El Palomar.
La compañía, que agrupa a gigantes del rubro como Peugeot, Fiat y Citroën, y domina actualmente el 30% del mercado interno, no solo paralizará la mitad de su jornada operativa, sino que abrirá un programa para reducir su plantilla. El objetivo en el complejo, que emplea a unos 2.300 trabajadores, es concretar un fuerte achique de personal a través de retiros voluntarios.
El desplome del Peugeot 208 y la apertura importadora
Si bien las estadísticas marcan que los patentamientos totales a nivel nacional crecieron más del 50% en 2025 respecto al año anterior, la realidad de las fábricas es muy distinta. La clave está en el cambio de composición del mercado: durante 2023, la restricción de dólares obligaba a consumir producción local; hoy, el 70% de los autos comprados son importados, frente a un magro 30% de fabricación nacional.
Esta apertura desregulada impactó de lleno en la salida de vehículos emblemáticos y de alta integración nacional (42% de insumos y autopartes locales). Las ventas del Peugeot 208 en el mercado interno lo reflejan: pasaron de 36.454 unidades en 2023 a 29.092 en 2025. Esta tendencia a la baja se agudizó fuertemente en el primer trimestre de 2026, mostrando peores números en febrero y marzo frente al mes anterior.
"Con los autos se perdió por completo la competitividad por el dólar bajo y los impuestos, tanto internos como los derechos de exportación", explicaron fuentes del sector a minutouno.com.
A este cóctel se suma la caída de las exportaciones hacia Brasil. La única excepción a este escenario desolador en la industria nacional son las pick-ups medianas. La planta de Córdoba, que también ensambla el Fiat Cronos (cuyas ventas también bajaron), logra sostenerse e incrementar envíos gracias a que la Argentina es un gran jugador global en el segmento de camionetas, compitiendo casi en soledad con Tailandia.
Gestiones contrarreloj frente a la crisis de la industria automotriz
Frente a un panorama de asfixia en la rentabilidad de los autos particulares, los directivos de las automotrices mantienen intensas negociaciones con el Gobierno nacional. El pedido central es una baja urgente en las retenciones y un alivio en la presión impositiva general, que al momento de exportar acumula un 12% entre cargas nacionales, provinciales y municipales. El tributo de Ingresos Brutos está en el centro de los reclamos.
"Ya les bajaron los impuestos internos, pero es más bien para los autos de alta gama, y lo que necesitan es que les bajen más los impuestos", agregaron las mismas fuentes del sector a minutouno.com. Por el momento, la promesa oficial de mejorar la competitividad para alentar la producción local, al menos para la exportación, sigue sobre la mesa, mientras los operarios de El Palomar enfrentan un año marcado por el ajuste y la incertidumbre laboral.
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