Consumo masivo en crisis: se desplomó un 6,3% en febrero, con fuerte caída en supermercados
Desde el sector comercial advierten que la falta de recuperación en el poder adquisitivo de los hogares es el principal factor detrás de esta crisis de ventas.
El escenario del consumo masivo en la Argentina no logra revertir su tendencia y cerró febrero con una caída mensual del 6,3%, según los últimos datos relevados por la consultora Scentia. Esta retracción sitúa los niveles de ventas en supermercados, autoservicios y farmacias en su punto más bajo desde septiembre de 2024, encendiendo las alarmas en todo el arco comercial.
Las cifras reflejan una depresión sostenida en las compras de artículos de primera necesidad, como alimentos y productos de higiene. Los puntos clave del informe indican:
- Baja interanual: El sector registró un descenso del 3,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.
- Acumulado 2026: El primer bimestre del año ya arrastra una caída del 2,1%, diluyendo el leve rebote que se había observado durante 2025.
- Canales de venta: Los supermercados sufrieron una baja interanual del 5,9%, mientras que en la comparación directa con enero la merma fue del 6,3%.
Impacto sectorial y caída generalizada
Ningún rubro tradicional logró escapar a la tendencia negativa. Las farmacias lideraron las pérdidas con un desplome mensual del 9,1%, seguidas por los autoservicios (-6,4%), los kioscos (-6,2%) y los mayoristas (-5,8%). La única excepción parcial fue el comercio electrónico, que consiguió mantenerse al margen de la caída generalizada que afectó a las superficies físicas.
Preocupación por los ingresos y el empleo
Desde el sector comercial advierten que la falta de recuperación en el poder adquisitivo de los hogares es el principal factor detrás de esta crisis de ventas.
"Llevamos meses con una caída pronunciada", señalaron fuentes del rubro, quienes además subrayan que esta parálisis ya está afectando la planificación estratégica de las empresas y pone en riesgo la estabilidad del empleo en el sector retail a nivel nacional.
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