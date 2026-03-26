Consumo masivo en crisis: se desplomó un 6,3% en febrero, con fuerte caída en supermercados

El escenario del consumo masivo en la Argentina no logra revertir su tendencia y cerró febrero con una caída mensual del 6,3%, según los últimos datos relevados por la consultora Scentia. Esta retracción sitúa los niveles de ventas en supermercados, autoservicios y farmacias en su punto más bajo desde septiembre de 2024, encendiendo las alarmas en todo el arco comercial.