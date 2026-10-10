Cronograma completo para AUH y AUE de ANSES en octubre 2026: montos finales y días de pago
ANSES aplicará un incremento del 1,66% en los haberes de la AUH, una actualización que impactará en los montos que recibirán los beneficiarios.
Según la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ANSES actualizará un 1,66% los montos de sus prestaciones sociales, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. El incremento alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo.
Cuánto paga ANSES por la AUH y Asignación por Embarazo en octubre
Con la actualización dispuesta por la ANSES, las prestaciones sociales registrarán un nuevo aumento respecto de los valores correspondientes al período anterior.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, el monto total ascenderá a $156.588. No obstante, el organismo retendrá el 20% de la prestación, por lo que los beneficiarios recibirán mensualmente $125.270,40, equivalente al 80% del haber.
AUH por Discapacidad, cuánto cobrarán
Para la AUH por Discapacidad, la ANSES confirmó que el monto total de la prestación será de $509.863. De ese importe, los beneficiarios cobrarán el 80%, equivalente a $407.890,40, mientras que el 20% restante, es decir, $101.972,60, quedará retenido hasta la presentación de la documentación correspondiente.
Cuándo se paga la AUH en octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.
Cuándo se paga la Asignación por Embarazo en octubre
- DNI terminado en 1: martes 13 de octubre.
- DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre.
- DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre.
- DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre.
- DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.
- DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.
- DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.
- DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.
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