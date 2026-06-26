Pensiones No Contributivas: ANSES oficializó el valor de las PNC para julio 2026 con el nuevo aumento

Cómo impacta el incremento previsional en las distintas categorías de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará de forma íntegra el bono extraordinario de $70.000 a todos los titulares de las Pensiones No Contributivas, la PUAM y la jubilación mínima, mientras que para quienes superan el piso contributivo básico se aplicará un sistema de pagos proporcionales con un techo estricto fijado en $481.989,33.

Sin embargo, debido a que este refuerzo económico permanece congelado en el mismo valor nominal desde marzo 2024, el reajuste efectivo de bolsillo termina siendo menor al IPC medido por INDEC. Al no indexarse la suma fija, la mejora real en mano para las pensiones por invalidez y vejez se reduce a un 1,72% efectivo, mientras que para las madres de siete hijos se ubica en el 1,83%, un fenómeno de erosión que los especialistas previsionales recomiendan tener en cuenta al momento de planificar los gastos mensuales.

Los beneficiarios, apoderados y tutores podrán verificar el estado de sus expedientes y el desglose de sus órdenes de pago ingresando de manera digital y gratuita a la plataforma Mi ANSES o utilizando la aplicación para teléfonos celulares.

Completando el acceso con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, los usuarios podrán auditar de forma anticipada la carga correcta de sus asignaciones y retenciones obligatorias de obra social, antes del inicio del cronograma operativo de transferencias de julio 2026.