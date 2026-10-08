Cuándo y dónde se llevará a cabo C5N "Voces", el nuevo ciclo de debate
Con Alejandro Bercovich al frente de "La economía de tu bolsillo", el canal apuesta a este nuevo ciclo de debates. Todos los detalles.
Frente a la urgencia de llevar los grandes temas nacionales al terreno del intercambio directo, C5N pisa fuerte fuera de los estudios de televisión con la presentación oficial de "Voces", un flamante formato de encuentros presenciales ideado para que la audiencia comparta un cara a cara con sus periodistas y referentes.
La primera edición de este ciclo federal y participativo estará centrada en uno de los temas que más queman en los hogares: “La economía de tu bolsillo”.
El encargado de llevar adelante el análisis y coordinar el debate será el reconocido periodista y economista Alejandro Bercovich, quien pondrá la lupa sobre el impacto cotidiano de las variables macroeconómicas —el consumo, la erosión de los ingresos, los precios, el empleo, el ahorro y la imposibilidad de proyectar— traducidas a la realidad de todos los días.
Cuándo y dónde se llevará a cabo C5N "Voces"
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Ciclo: Voces (Primera edición)
Tema: La economía de tu bolsillo, con Alejandro Bercovich
Fecha: Miércoles 28 de octubre
Hora: 19:00 h
Lugar: Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA)
Entrada: 100% gratuita, sujeta a inscripción previa a través del sitio oficial voces.c5n.com
VOCES. Un espacio para encontrarnos, escuchar y debatir.
Paso a paso: cómo inscribirse en "Voces" de C5N
Si bien el evento cuenta con una alta expectativa y promete colmar las instalaciones del predio, la buena noticia para los interesados es que el acceso es 100% gratuito, aunque requiere de un trámite previo de registración debido a la capacidad limitada del lugar.
Para asegurar un lugar en el auditorio y participar de este mano a mano con Bercovich, los pasos a seguir son los siguientes:
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Ingresar al sitio web oficial del ciclo: voces.c5n.com.
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Completar el formulario de inscripción con los datos personales solicitados.
Confirmar el registro para asegurar la disponibilidad de la localidad sin costo.
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