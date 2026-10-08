Cuándo y dónde se llevará a cabo C5N "Voces", el nuevo ciclo de debate

Paso a paso: cómo inscribirse en "Voces" de C5N

Si bien el evento cuenta con una alta expectativa y promete colmar las instalaciones del predio, la buena noticia para los interesados es que el acceso es 100% gratuito, aunque requiere de un trámite previo de registración debido a la capacidad limitada del lugar.

Para asegurar un lugar en el auditorio y participar de este mano a mano con Bercovich, los pasos a seguir son los siguientes: