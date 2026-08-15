El Gobierno acepta paritarias con bono extraordinario de $1.600.000: cómo se paga

Personal propio: Los trabajadores de las plantas siderúrgicas percibirán un bono de $1.600.000 .

Empresas contratistas: El acuerdo establece un proporcional equivalente al 80% de ese monto, fijando la suma extra en $1.280.000.

Por el momento, las cifras extraordinarias no cuentan con una fecha de liquidación definida. Desde las partes aclararon que la implementación y el cobro efectivo quedarán condicionados a la homologación formal del acuerdo por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Paritarias: el acuerdo salarial entre la UOM y empresarios

En concreto, el acuerdo contempla finalmente una mejora salarial del 23,5% con vigencia entre agosto del corriente año y marzo de 2027 sobre la base de sueldos que habían quedado muy atrasados ya que el anterior acuerdo salarial había sido suscrito en noviembre de 2025.

El mencionado porcentaje se aplicará a lo largo de ocho meses mediante una combinación de porcentajes y bonos no remunerativos que se volcarán a los salarios en abril de 2027, aunque todavía no trascendieron los números acordados para cada uno de los meses.