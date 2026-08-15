El Gobierno acepta paritarias con bono extraordinario de $1.600.000: cómo se paga
Tras intensas negociaciones con las empresas del sector, el gremio abrochó una suba salarial escalonada y un importante pago extra que alcanzará los $1.600.000.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las principales empresas siderúrgicas nucleadas en la Cámara Argentina del Acero, como Acindar y Ternium Siderar; alcanzaron un entendimiento salarial clave para la Rama 21. El eje central de las paritarias pasa por la implementación de subas no remunerativas y la incorporación de un jugoso bono extraordinario.
El acuerdo se dio luego de varias audiencias de negociación encabezadas por la comisión paritaria designada por el interventor judicial Alberto Biglieri.
El esquema de aumentos acordado contempla una mejora del 6% no remunerativo para los meses de agosto, septiembre y octubre, sumando un porcentaje idéntico que se aplicará a partir de noviembre (también no remunerativo y no acumulativo) vigente para el cierre del año.
En tanto, los nuevos salarios básicos de convenio comenzarán a regir formalmente desde el 1° de enero de 2027.
Cómo se pagará el bono extraordinario
El punto más destacado del entendimiento para el bolsillo de los trabajadores es la fijación de una suma extraordinaria que rompe con los pisos habituales de las negociaciones sectoriales recientes:
-
Personal propio: Los trabajadores de las plantas siderúrgicas percibirán un bono de $1.600.000.
Empresas contratistas: El acuerdo establece un proporcional equivalente al 80% de ese monto, fijando la suma extra en $1.280.000.
Por el momento, las cifras extraordinarias no cuentan con una fecha de liquidación definida. Desde las partes aclararon que la implementación y el cobro efectivo quedarán condicionados a la homologación formal del acuerdo por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Paritarias: el acuerdo salarial entre la UOM y empresarios
En concreto, el acuerdo contempla finalmente una mejora salarial del 23,5% con vigencia entre agosto del corriente año y marzo de 2027 sobre la base de sueldos que habían quedado muy atrasados ya que el anterior acuerdo salarial había sido suscrito en noviembre de 2025.
El mencionado porcentaje se aplicará a lo largo de ocho meses mediante una combinación de porcentajes y bonos no remunerativos que se volcarán a los salarios en abril de 2027, aunque todavía no trascendieron los números acordados para cada uno de los meses.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario