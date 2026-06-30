Cuenta DNI julio 2026: Axel Kicillof activó un drástico aumento en los topes de reintegro
La billetera del Banco Provincia anunció los nuevos beneficios de Cuenta DNI julio 2026. Conocé el impactante cambio en los topes de reintegro y promociones.
La aplicación del Banco Provincia del gobierno de Axel Kicillof renovó sus beneficios de Cuenta DNI julio 2026. Con la llegada de las esperadas vacaciones de invierno, la billetera digital decidió lanzar una batería de descuentos para acompañar el consumo cotidiano de los bonaerenses.
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La gran novedad en los topes de Cuenta DNI
El cambio más importante para este mes radica en el aumento de los topes de devolución para dos rubros muy utilizados por los usuarios. Las promociones en gastronomía (vigentes toda la semana) y en los locales de YPF Full (sábados y domingos) sufrieron una actualización directa: el ahorro semanal aumentó de $8.000 a $10.000.
Además, la aplicación sumará beneficios especiales en eventos de temporada, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y una novedosa promoción enfocada en la movilidad urbana.
Lista completa de promociones para este mes
Para facilitar el control de los gastos y mejorar la experiencia de ahorro, a continuación se detallan todas las promociones vigentes durante el séptimo mes del año:
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Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 por semana, el cual se alcanza al gastar $30.000.
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana (se alcanza con $15.000 en consumos).
Garrafas: 40% de descuento todos los días. Presenta un tope unificado de $18.000 por mes (se alcanza con $45.000 en consumos).
Universidades, entidades y clubes: 40% de descuento todos los días, con un límite de $6.000 por semana (se alcanza con $15.000).
Gastronomía: 25% de descuento todos los días. El nuevo tope es de $10.000 por semana (se alcanza con $40.000 en consumos).
FULL YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en gastronomía. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana. Aclaración: no aplica a la compra de combustibles.
Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes (se alcanza gastando $50.000).
Librerías de texto: 10% de descuento los días lunes y martes, sin tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
Finalmente, los usuarios que posean tarjetas de crédito vinculadas a la billetera digital para pagos sin contacto podrán acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios que no pertenezcan al rubro de alimentos.
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