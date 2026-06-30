Cuenta DNI julio 2026: Axel Kicillof activó un drástico aumento en los topes de reintegro

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 por semana, el cual se alcanza al gastar $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana (se alcanza con $15.000 en consumos).

Garrafas: 40% de descuento todos los días. Presenta un tope unificado de $18.000 por mes (se alcanza con $45.000 en consumos).

Universidades, entidades y clubes: 40% de descuento todos los días, con un límite de $6.000 por semana (se alcanza con $15.000).

Gastronomía: 25% de descuento todos los días. El nuevo tope es de $10.000 por semana (se alcanza con $40.000 en consumos).

FULL YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en gastronomía. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana. Aclaración: no aplica a la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes (se alcanza gastando $50.000).

Librerías de texto: 10% de descuento los días lunes y martes, sin tope de reintegro.