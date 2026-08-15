Por qué los trabajadores registrados son los más expuestos a la pobreza

Y los salarios registrados, como se anticipó, crecieron todavía menos: solo un 7%, lo que supone una nueva y significativa pérdida del poder adquisitivo frente a los aumentos registrados en las canastas.

Otro aspecto es el debilitamiento del mercado de trabajo, señala Ámbito: entre los primeros trimestres de 2025 y 2026 no se vieron cambios significativos en las tasas generales de empleo y desocupación, pero la subocupación subió 1,1% y la informalidad 2,2% hasta alcanzar al 44,2% de las personas ocupadas.

La UCA siguió con la distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos, ya que se vio un alza de 35,6% interanual, algo por encima de la variación del valor de las canastas de consumo, lo que explica que la pobreza aún sea menor que un año antes. Pero el coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad, pasó de 0,435 a 0,442.