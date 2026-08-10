El consumo sigue en caída libre y ya acumula 14 meses en baja de los últimos 15

Solo consumo de productos esenciales

El relevamiento realizado por CAME mostró que las familias adoptaron un comportamiento cada vez más defensivo frente a sus decisiones de compra. El gasto se concentró principalmente en productos indispensables de la canasta básica, medicamentos recetados e insumos que requieren reposición inmediata.

En contrapartida, los consumidores continuaron postergando las compras que pueden diferirse, especialmente aquellas vinculadas con bienes durables, indumentaria, muebles y productos de mayor valor.

Las dificultades también quedaron reflejadas en la percepción de los propios comerciantes. El 48,1% aseguró que la actividad de su negocio permaneció estable respecto del mismo período del año pasado, dos puntos porcentuales menos que en junio.

Al mismo tiempo, aumentó la proporción de empresarios que describió la situación de su comercio como desfavorable: pasó del 43,1% en junio al 44,5% en julio.

La debilidad del consumo se extendió prácticamente a todos los sectores analizados. Seis de los siete rubros relevados por CAME registraron caídas interanuales durante julio. El mayor retroceso se observó en "Textil e indumentaria", donde las ventas disminuyeron 5,6% frente al mismo mes de 2025.

Muy cerca se ubicó "Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles", con una contracción del 5,5%, mientras que "Alimentos y bebidas" registró una caída del 5,4%.

El único sector que logró escapar de los números negativos fue "Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción", cuyas ventas avanzaron 1% interanual.

El consumo se derrumba

En paralelo, apareció una diferencia significativa entre los canales de comercialización. Mientras las ventas generales retrocedieron, las operaciones online realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos crecieron 14,9% interanual. Frente a junio, sin embargo, mostraron una leve caída desestacionalizada del 0,1%.

En un contexto de menor liquidez disponible, las herramientas de financiamiento volvieron a tener un papel relevante para sostener las ventas. Según el relevamiento, las promociones bancarias, los descuentos ofrecidos a través de billeteras digitales y las bonificaciones por pagos al contado continuaron siendo determinantes para concretar operaciones, especialmente ante las mayores restricciones que enfrentan los consumidores para acceder al crédito.

Desde el lado de los comercios, la situación también presenta dificultades. Los establecimientos enfrentan simultáneamente incrementos en los costos de reposición y logística, presión sobre los márgenes de rentabilidad y una mayor competencia tanto de productos importados como del circuito informal.

La combinación de costos crecientes y ventas contenidas llevó a buena parte de las pymes a priorizar la preservación de su flujo operativo y postergar proyectos de expansión.

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