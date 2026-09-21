El uso de la capacidad instalada en la industria metalúrgica se hunde y 6 de cada 10 máquinas están apagadas
Adimra advirtió que el nivel de uso del aparato productivo en la industria metalúrgica se encuentra en un piso histórico y es similar al registrado en pandemia.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, abandonaron toda política de fomento a la industria para centrar el modelo libertario en el extractivismo. Como consecuencia de ello se destruyeron más de 330 mil puestos de trabajo formales, la mayor parte de ellos en la industria y cerraron más de 33 mil empresas.
En ese sentido, el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) informó este lunes que la industria metalúrgica profundizó en agosto este persistente escenario de caída de la actividad con retrocesos que se registraron todo a lo largo de los distintos sectores productivos relevados.
De acuerdo con Adimra también persiste un muy bajo nivel de utilización de las plantas al tiempo que aparecen nuevas señales de dificultades financieras entre las empresas. La producción volvió a bajar tanto en la comparación interanual como frente al mes anterior y el empleo también mostró números negativos.
El último informe de Adimra advierte que en agosto pasado la actividad metalúrgica registró una caída interanual del 6,1% y retrocedió 3,9% respecto de julio en la medición desestacionalizada. De esta manera el sector acumula una contracción del 5,6% en los primeros ocho meses del año.
Asmismo la utilización de la capacidad instalada cayó al 39,6%, es decir que 6 de cada 10 máquinas estpan apagadas. Este indicador cayó otros 5,2 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior y permaneció entre los niveles históricamente más bajos. Según Adimra, el nivel de uso del aparato productivo essimilar al registrado durante la pandemia de 2020.
“La producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa, demostrado en que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar y no permite vislumbrar un horizonte de recuperación”, advirtió el presidente de Adimra Elio Del Re.
Derrumbe generalizado en la industria
El deterioro relevado por Admira se extendió en agosto a todos los rubros relevados. "Bienes de capital" registró el peor desempeño, con una contracción interanual del 11,1%, seguido por "Fundición", que retrocedió 7,9%. En ambos casos, las empresas explicaron el derrumbe por la debilidad de la demanda.
También mostraron fuertes bajas "Carrocerías, remolques y semirremolques", con un descenso del 6,6%, y "Autopartes", con una caída del 6,4%. "Otros Productos de Metal" retrocedió 4,7%; "Equipos y Aparatos Eléctricos", 4,4%; y "Equipamiento Médico", 3,2%. "Maquinaria agrícola" presentó la caída más moderada, con un descenso interanual del 2,7%.
El análisis por cadenas de valor mostró un panorama similar. Todas registraron números negativos por segundo mes consecutivo. La mayor baja correspondió a "Consumo Final", con una contracción del 9,6%, seguida por "Construcción", con 8,2%, y "Agrícola", con 7,9%. "Minería" cayó 6,4%; "Petróleo y Gas", 4,4%; "Energía Eléctrica", 3,2%; "Alimentos y Bebidas", 2,6%; y "Automotriz", 1,1%. De esta manera, ninguna de las ocho cadenas analizadas consiguió mostrar una variación positiva durante agosto.
A la baja de la producción se sumó que el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones.
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