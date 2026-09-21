El uso de la capacidad instalada en la industria metalúrgica se hunde y 6 de cada 10 máquinas están apagadas

“La producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa, demostrado en que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar y no permite vislumbrar un horizonte de recuperación”, advirtió el presidente de Adimra Elio Del Re.

Derrumbe generalizado en la industria

El deterioro relevado por Admira se extendió en agosto a todos los rubros relevados. "Bienes de capital" registró el peor desempeño, con una contracción interanual del 11,1%, seguido por "Fundición", que retrocedió 7,9%. En ambos casos, las empresas explicaron el derrumbe por la debilidad de la demanda.

También mostraron fuertes bajas "Carrocerías, remolques y semirremolques", con un descenso del 6,6%, y "Autopartes", con una caída del 6,4%. "Otros Productos de Metal" retrocedió 4,7%; "Equipos y Aparatos Eléctricos", 4,4%; y "Equipamiento Médico", 3,2%. "Maquinaria agrícola" presentó la caída más moderada, con un descenso interanual del 2,7%.

El análisis por cadenas de valor mostró un panorama similar. Todas registraron números negativos por segundo mes consecutivo. La mayor baja correspondió a "Consumo Final", con una contracción del 9,6%, seguida por "Construcción", con 8,2%, y "Agrícola", con 7,9%. "Minería" cayó 6,4%; "Petróleo y Gas", 4,4%; "Energía Eléctrica", 3,2%; "Alimentos y Bebidas", 2,6%; y "Automotriz", 1,1%. De esta manera, ninguna de las ocho cadenas analizadas consiguió mostrar una variación positiva durante agosto.

A la baja de la producción se sumó que el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones.