Nik se plagió a sí mismo para celebrar el cumpleaños de Javier Milei

nik plagio

El presidente Javier Milei no tiene una agenda de actividades confirmada para este miércoles. Hasta el momento trascendió que el mandatario, nacido el 22 de octubre de 1970, celebrará su cumpleaños con un festejo íntimo en la Quinta de Olivos.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió varios de los mensajes que recibió por su cumpleaños, como el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el diputado y candidato Diego Santilli, el ministro de Defensa, Luis Petri, el vocero presidencial Manuel Adorni y el economista estadounidense Walter Block, entre otros funcionarios y seguidores.

Sí está confirmado su viaje de mañana a Rosario mañana para llevar a cabo el cierre de la campaña de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

El Presidente encabezará una caravana junto a sus seguidores para darle un cierre a la campaña con un acto que se llevará a cabo en el Parque España de Rosario desde las 19.

