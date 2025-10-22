Nik se plagió a sí mismo para celebrar el cumpleaños de Javier Milei
El humorista gráfico le dedicó un dibujo al Presidente pero un detalle no pasó desapercibido.
El presidente Javier Milei cumple 55 años este 22 de octubre y desde temprano recibió un sinfín de saludos y felicitaciones, entre ellos se destacó el de su amigo Nik, el creador de Gaturro, quien fue uno de los primeros en dedicarle una publicación en redes sociales. Sin embargo, un pequeño detalle no pasó desapercibido.
“Muy feliz cumpleaños señor presidente Javier Milei”, publicó el reconocido humorista gráfico en sus cuentas de redes sociales durante la madrugada de este miércoles. El mensaje estuvo acompañado por varios emojis de la bandera argentina y fue replicado por el propio mandatario.
A la publicación se le sumó una caricatura muy particular: la imagen de Milei de espaldas, portando la banda presidencial, sosteniendo con el bastón con su mano izquierda y acariciando con la derecha a su perro Conan, mientras desde el balcón de la Casa Rosada mira a una Plaza de Mayo repleta de banderas argentinas.
“Al fin un Presidente que cumple”, se lee en el colorido dibujo.
Sin embargo, varios usuarios no dejaron pasar un pequeño detalle: al parecer, el historietista habría realizado la misma publicación el año pasado, algo que algunos lo describieron como un “autoplagio”.
El presidente Javier Milei no tiene una agenda de actividades confirmada para este miércoles. Hasta el momento trascendió que el mandatario, nacido el 22 de octubre de 1970, celebrará su cumpleaños con un festejo íntimo en la Quinta de Olivos.
A través de sus redes sociales, el mandatario compartió varios de los mensajes que recibió por su cumpleaños, como el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el diputado y candidato Diego Santilli, el ministro de Defensa, Luis Petri, el vocero presidencial Manuel Adorni y el economista estadounidense Walter Block, entre otros funcionarios y seguidores.
Sí está confirmado su viaje de mañana a Rosario mañana para llevar a cabo el cierre de la campaña de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.
El Presidente encabezará una caravana junto a sus seguidores para darle un cierre a la campaña con un acto que se llevará a cabo en el Parque España de Rosario desde las 19.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario