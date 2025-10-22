Cumpleaños de Javier Milei sin agenda confirmada en la previa al cierre de campaña
Sin actividades en su agenda para hoy, Javier Milei encabezará mañana en Rosario el acto de cierre de la campaña de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones del próximo domingo.
El presidente Javier Milei celebra este miércoles su cumpleaños número 55, en una jornada en la cual aún no tenía agenda de actividades confirmada, antes de encabezar mañana en Rosario el cierre de la campaña de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.
El mandatario nació el 22 de octubre de 1970 y encabezará una celebración íntima en la Quinta de Olivos.
En tanto, mañana Milei viajará a la mayor ciudad de la provincia de Santa Fe para encabezar su última caravana proselitista antes de las elecciones de este domingo.
Tras su cumpleaños y las elecciones, el Presidente avanzará con los cambios en el Gabinete para encarar la segunda mitad de su mandato.
Javier Milei en Rosario
Bajo el lema de no desperdiciar el esfuerzo realizado hasta ahora, el mandatario se puso al frente de la campaña de LLA y el PRO para intentar sumar la mayor cantidad de legisladores en el Congreso.
En Rosario, más precisamente en el Parque España, Milei estará acompañado de sus candidatos en esa provincia y funcionarios de su Gabinete. Aunque la convocatoria está pautada para las 19, se estima que Milei hablará más tarde al público presente.
“La elección es mucho más importante de lo que creemos. La composición de las cámaras es muy importante. Si uno no cambia la composición de las cámaras, después es muy difícil pasar proyectos. Este año desde el Congreso hubo una actitud destituyente”, denunció Milei días atrás.
En tanto organizaciones sociales y gremios con base en Santa Fe convocaron a una contramarcha para repudiar la presencia de Milei en Rosario. La manifestación se desarrollará el jueves por la tarde, en simultáneo con el cierre de campaña nacional del mandatario libertario.
Los sindicatos y movimientos sociales que llaman a movilizarse declararán a Milei como “persona no grata”, simbólicamente. El evento opositor tendrá lugar en la Plaza Guernica, a escasos metros del Parque de España, dónde se realizará el último acto proselitista de la tribu libertaria.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario