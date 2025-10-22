Cumpleaños de Javier Milei sin agenda confirmada en la previa al cierre de campaña

Javier Milei en Rosario

Bajo el lema de no desperdiciar el esfuerzo realizado hasta ahora, el mandatario se puso al frente de la campaña de LLA y el PRO para intentar sumar la mayor cantidad de legisladores en el Congreso.

En Rosario, más precisamente en el Parque España, Milei estará acompañado de sus candidatos en esa provincia y funcionarios de su Gabinete. Aunque la convocatoria está pautada para las 19, se estima que Milei hablará más tarde al público presente.

“La elección es mucho más importante de lo que creemos. La composición de las cámaras es muy importante. Si uno no cambia la composición de las cámaras, después es muy difícil pasar proyectos. Este año desde el Congreso hubo una actitud destituyente”, denunció Milei días atrás.

En tanto organizaciones sociales y gremios con base en Santa Fe convocaron a una contramarcha para repudiar la presencia de Milei en Rosario. La manifestación se desarrollará el jueves por la tarde, en simultáneo con el cierre de campaña nacional del mandatario libertario.

Los sindicatos y movimientos sociales que llaman a movilizarse declararán a Milei como “persona no grata”, simbólicamente. El evento opositor tendrá lugar en la Plaza Guernica, a escasos metros del Parque de España, dónde se realizará el último acto proselitista de la tribu libertaria.